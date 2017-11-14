В США две группы полицейских под прикрытием напали друг на друга

Две группы американских правоохранителей из разных участков в Детройте напали друг на друга. Полицейские из
12-го участка изображали драгдилеров, чтобы выявить потенциальных покупателей запрещенных веществ. Их коллеги из 11-го участка надеялись задержать распространителей, притворившись, что хотят приобрести наркотики.
Во время операции, правоохранители достали оружие и отдали приказ «наркоторговцам» лечь на землю. После этого в дом ворвалась группа полицейских из 12-го участка, чтобы провести обыск на месте проведения сделки. Между стражами порядка завязалась драка, во время которой правоохранители даже достали оружие.
После инцидента один из полицейских был госпитализирован, сообщает Fox 2 Detroit.
По факту случившегося проводится проверка.
После инцидента один из полицейских был госпитализирован, сообщает Fox 2 Detroit.
По факту случившегося проводится проверка.
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