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Деловое утро НТВ

    В США две группы полицейских под прикрытием напали друг на друга

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    В США две группы полицейских под прикрытием напали друг на друга

    В США две группы полицейских под прикрытием напали друг на друга

    Две группы американских правоохранителей из разных участков в Детройте напали друг на друга. Полицейские из 12-го участка изображали драгдилеров, чтобы выявить потенциальных покупателей запрещенных веществ. Их коллеги из 11-го участка надеялись задержать распространителей, притворившись, что хотят приобрести наркотики.

    Во время операции, правоохранители достали оружие и отдали приказ «наркоторговцам» лечь на землю. После этого в дом ворвалась группа полицейских из 12-го участка, чтобы провести обыск на месте проведения сделки. Между стражами порядка завязалась драка, во время которой правоохранители даже достали оружие.

    После инцидента один из полицейских был госпитализирован, сообщает Fox 2 Detroit.

    По факту случившегося проводится проверка.

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