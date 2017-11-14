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    Италия впервые за 60 лет не сыграет на чемпионате мира

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    Италия впервые за 60 лет не сыграет на чемпионате мира

    Италия впервые за 60 лет не сыграет на чемпионате мира

    Сборная Италии сыграла вничью с командой Швеции в ответном стыковом матче и, впервые с 1958 года, не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира.

    Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 0:0. Предыдущий матч между Швецией и Италией проходил в Стокгольме и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

    Вратарь Джанлуиджи Буффон объявил о завершении игровой карьеры в итальянской сборной после невыхода команды на чемпионат мира, сообщает РИА Новости.

    Джанлуиджи Буффон, футболист: «Жаль, что моя последняя официальная игра совпала с невыходом команды на чемпионат мира. Это печально. Не для меня, не для футбольного движения, а потому что мы провалили то, что могло быть действительно важным для страны. Это единственное сожаление, которое у меня есть и, конечно же, не то, что я заканчиваю свою карьеру, так как время проходит, и это правильно».

    Отметим, что итальянская сборная до этого четырежды побеждала на чемпионатах мира.

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