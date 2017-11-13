Паутина-11
ТВ-Эфир
Паутина-11
    На Научной неделе в Петербурге создадут важные проекты в области технологий. Санкт-Петербург, наука и открытия, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Научной неделе в Петербурге создадут важные проекты в области технологий

    На Научной неделе в Петербурге создадут важные проекты в области технологий

    комментировать

    На Научной неделе в Петербурге создадут важные проекты в области технологий

    На Научной неделе в Петербурге создадут важные проекты в области технологий

      В Петербурге стартовала Научная неделя.

      В этом году крупный международный форум собрал рекордное количество гостей — почти 5 тысяч участников со всего мира. Это не только ученые, но практикующие врачи и представители бизнеса.

      В эти дни на площадке Политехнического университета будут созданы все условия для продвижения новых идей и технологий. Всего за неделю участники заявят десять новых проектов. И уже через год мы сможем увидеть их результат.

      Кроме того, в рамках Научной недели пройдет российско-китайский биофорум, на который организаторы возлагают особые надежды. Ведь с объединением китайских разработок и российских технологий возможен прорыв в лечении СПИДа и злокачественных опухолей. А проект искусственного протезирования уже реализуется в Петербурге на базе Клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи.

      Также на торжественном открытии Научной недели наградили лучших студентов и аспирантов Политехнического университета. Это не просто статуэтка и диплом, но и грант, который позволит воплотить в жизнь их собственные научные идеи.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru