На Научной неделе в Петербурге создадут важные проекты в области технологий

В Петербурге стартовала Научная неделя.

В этом году крупный международный форум собрал рекордное количество гостей — почти 5 тысяч участников со всего мира. Это не только ученые, но практикующие врачи и представители бизнеса.



В эти дни на площадке Политехнического университета будут созданы все условия для продвижения новых идей и технологий. Всего за неделю участники заявят десять новых проектов. И уже через год мы сможем увидеть их результат.



Кроме того, в рамках Научной недели пройдет российско-китайский биофорум, на который организаторы возлагают особые надежды. Ведь с объединением китайских разработок и российских технологий возможен прорыв в лечении СПИДа и злокачественных опухолей. А проект искусственного протезирования уже реализуется в Петербурге на базе Клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи.



Также на торжественном открытии Научной недели наградили лучших студентов и аспирантов Политехнического университета. Это не просто статуэтка и диплом, но и грант, который позволит воплотить в жизнь их собственные научные идеи.