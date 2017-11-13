Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Питерская погода стала героиней комикса. Санкт-Петербург, комиксы, погода, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПитерская погода стала героиней комикса

    Питерская погода стала героиней комикса

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    Питерская погода стала героиней комикса

    Питерская погода стала героиней комикса

    Питерская погода стала героиней комикса

      Художник Илья Тихомиров нарисовал комикс о петербургской непогоде.

      Мастер взял за основу рисованных историй оповещения МЧС. Но подошел к рассылке творчески. Иллюстратор переложил предупреждения на стихи и добавил к рифмованным строкам эмодзи, а сами эсэмэски назвал эмчээсками.

      Эти рисунки уже оценили многие пользователи соцсетей. Судя по комментариям, комиксы понравилась и самим спасателям. Одна из сотрудниц ведомства отметила, что надо предложить идею руководству.

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