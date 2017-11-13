В Грозный из Сирии доставили 40 спасенных женщин и детей

В Грозный спецрейсом доставили самую большую группу спасенных в Сирии — более 40 человек.
Как сообщает ТАСС, среди спасенных есть выходцы из Башкортостана, Орла, Дагестана, Чечни, а также граждане Узбекистана и Казахстана.
Отмечается, что в аэропорту их встретили близкие, представители местных властей и семьи, чьи дети все еще остаются в странах Ближнего Востока.
Возвращение российских детей из стран Ближнего Востока началось после освобождения Мосула в Ираке. За последние четыре месяца из Ирака и Сирии в Россию вернулись более 50 человек, 35 из которых дети.
Отмечается, что в аэропорту их встретили близкие, представители местных властей и семьи, чьи дети все еще остаются в странах Ближнего Востока.
Возвращение российских детей из стран Ближнего Востока началось после освобождения Мосула в Ираке. За последние четыре месяца из Ирака и Сирии в Россию вернулись более 50 человек, 35 из которых дети.
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