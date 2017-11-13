Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    В Грозный из Сирии доставили 40 спасенных женщин и детей

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    В Грозный из Сирии доставили 40 спасенных женщин и детей

    В Грозный из Сирии доставили 40 спасенных женщин и детей

    В Грозный спецрейсом доставили самую большую группу спасенных в Сирии — более 40 человек.

    Как сообщает ТАСС, среди спасенных есть выходцы из Башкортостана, Орла, Дагестана, Чечни, а также граждане Узбекистана и Казахстана.

    Отмечается, что в аэропорту их встретили близкие, представители местных властей и семьи, чьи дети все еще остаются в странах Ближнего Востока.

    смотретьВ Чечню спецрейсом доставили спасенных в Сирии женщин и детей
    В Чечню спецрейсом доставили спасенных в Сирии женщин и детей
    Возвращение российских детей из стран Ближнего Востока началось после освобождения Мосула в Ираке. За последние четыре месяца из Ирака и Сирии в Россию вернулись более 50 человек, 35 из которых дети.

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