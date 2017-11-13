Спортивная надежда: как следж-хоккей помогает в реабилитации петербургских детей-инвалидов

В Петербурге появилась первая детско-юношеская команда по следж-хоккею . Аналог хоккея с шайбой предназначен для людей с ограниченными возможностями. Сейчас тренировки финансируются из средств благотворителей, однако у ребят большие планы.

В «Авроре» дети занимаются бесплатно. Оборудование им купили меценаты, меценаты же выделили средства на годичную аренду катка. Сейчас в команде девять человек и они показывают отличные результаты. Уже через полтора года команда намерена принять участие в турнире, которая организовывает Лига детского следж-хоккея.



Как передает корреспондент НТВ Антон Зыков, в команде у каждого свой физический уровень. Но тренеры уверяют: даже со сложной формой ДЦП результат будет одним. Благодаря занятиям укрепятся пресс, руки, спина и вообще все мышцы верхней части тела. Неподвижными остаются лишь ноги. Их закрепляют ремнями.



Получается, чем больше ребенок отталкивается и поворачивает, тем больше он ощущает свое тело. А тренеры следят за этим и постепенно добавляют сложности в упражнении. Например, на санях постепенно уменьшают расстояние между лезвиями. С каждым разом они всё ближе и ближе к друг другу. И если ребенок устоит и не упадет, тогда можно уже и к воротам мчаться свои первые голы забивать. А там и до сборной разогнаться недалеко.



И кандидаты в сборную появляются. Во всяком случае, тренеры таких отмечают. У Николая ДЦП. Занимается всего месяц, а его одного из первых пересадили на профессиональные сани с узкими лезвиями за быстрый прогресс. Признается: в следж-хоккее очень нравится скорость. Это придает силы.



Николай и Елена Филипповы: «Поворачивать очень удобно. Только нужно всегда держать равновесие. А то я немножко не удержался и завалился, а это не очень хорошо. У нас только вторая тренировка на таких санях. Так что это великолепный результат».



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