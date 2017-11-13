В Петербурге спорят, сносить или реконструировать хрущёвки

В Северной столице есть несколько экспериментальных домов-хрущёвок , где без расселения провели капитальный ремонт и преобразили фасады. Однако и жители таких кварталов, и специалисты дискутируют о целесообразности подобных шагов. Притом что программа реновации хрущёвок в Северной столице буксует.

Продолжить сносить или взглянуть на хрущёвки по-новому? Чиновники и эксперты ищут способы, как улучшить жизнь тех, кто живет в кварталах массовой застройки, чтобы угодить инвесторам и не обидеть жителей.



Забуксовавшая в Петербурге программа реновации хрущёвок навела некоторых чиновников и специалистов на мысль, что ничего плохого в этих кварталах нет. Это малоэтажное строительство, зеленые дворы, вся инфраструктура в шаговой доступности. И зачем сносить эти дома, если их можно просто немного видоизменить и оставить на своем месте, отмечает корреспондент НТВ Дарья Криволапова.



Дом 16 на Торжковской улице своего рода достопримечательность. Аккуратные лоджии, застекленные в едином стиле, серо-синяя гамма, мансардный этаж. Выглядит здание вполне современно и снаружи, и внутри. На шестом этаже с большой кухни попадаешь на широкий балкон. Отсюда открывается вид на зеленый двор и на соседнюю хрущёвку. Стоя здесь, сложно поверить, что владельцы этой квартиры тоже, по сути, живут в хрущёвке.



Сергей Шарыпин, житель дома 16 на улице Торжковской: «Объем квартиры, конечно, впечатляет. Здесь нет давления, как от хрущёвских квартир даже ниже этажом. И этот объем вселяет больше жизненного оптимизма. Свет льется через потолок, где сделаны четыре мансардных окна».



Метраж самих комнат неплохой. В 2000-х годах власти также мечтали о новой жизни для хрущёвок. Дом 16 на Торжковской — это эксперимент. Деньги в него вложил датский фонд. Проект придумали петербургские архитекторы. Среди них и Ксения Шарлыгина.



Здание утеплили, заменили инженерные сети и облагородили. При этом реновацию делали без расселения. По словам проектировщиков, этот опыт можно признать удачным. Почему бы не попробовать снова? Ведь хрущёвки в Петербурге, а это 9 миллионов квадратных метров, давно требуют ремонта.



Ксения Шарлыгина, главный архитектор «Ленжилниипроекта»: «Крыши текут и разрушаются. Козырьки уже начали падать, и относительно балконов тоже были опасения. Инженерные сети ржавеют, разрушаются. И в очень многих домах подвалы залиты водой именно из-за того, что сети были разрушены. Всё это надо было ликвидировать».



Но при таком подходе (не сносить, а улучшать и достраивать) придется менять законы, которые бы разрешали работать в эксплуатируемом доме. А затем без проблем юридически оформлять мансардные этажи. Это для начала. Опять же придется договариваться с собственниками уже существующих квартир. Они больше всех страдают при такой реновации без расселения.



Дмитрий Синочкин, эксперт по недвижимости: «С каждым годом эти дома приходят в негодность. Их становится всё не выгоднее и не выгоднее капитально ремонтировать. Сейчас можно вложить 30 тысяч на квадратный метр, привести в порядок. Но через пять-десять лет ими придется заниматься снова. Это не выгодно».



Стоят ли сегодня менять одну программу реновации на другую? Тут ни у чиновников, ни у экспертов нет единого мнения. Ведь жители, а сегодня каждый восьмой живет в хрущёвке, останутся в своих маленьких квартирах, где на кухне не развернуться, а в некоторых комнатах можно поставить только кровать. Это говорят одни.



Другие спорят: зато люди будут жить в теплом доме, с новыми коммуникациями и при этом в своем районе. А не ждать мифического расселения, которое, возможно, никогда и не наступит.