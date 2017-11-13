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    В строящемся здании в Саранске обрушилась лестница: есть пострадавшие. Мордовия, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ строящемся здании в Саранске обрушилась лестница: есть пострадавшие

    В строящемся здании в Саранске обрушилась лестница: есть пострадавшие

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    • Фото: Мордовия online / vk.com
    В строящемся здании в Саранске обрушилась лестница: есть пострадавшие

    В строящемся здании в Саранске обрушилась лестница: есть пострадавшие

    В строящемся здании в Саранске обрушилась лестница: есть пострадавшие
    • Фото: Мордовия online / vk.com

      • Несколько человек пострадали в результате обрушения лестницы в строящемся здании в Саранске.

      Как сообщили РИА Новости в экстренных службах республики, «предварительно при обрушении пострадали четыре человека».

      Как сообщает сайт «Известия Мордовии», инцидент произошел на улице Фурманова. Сообщается, что в многоэтажном доме обрушился третий пролет. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб. На место прибыл начальник МЧС Мордовии Андрей Наумов.

      Тем временем ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что три человека оказались под завалами в результате обрушения в строящемся здании.

      Из сообщения источника: «В десятиэтажном строящемся доме обрушилась часть лестницы. Два человека спасены, судьба троих оказалась неизвестной».

      МЧС тем временем сообщает о пяти пострадавших при обрушении.

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