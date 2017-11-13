«Агент 007» с удостоверением судьи сменил номера после ДТП в Азове

В городе Азове следователи заинтересовались обстоятельствами резонансного дорожного происшествия: водитель выехал на встречную полосу, спровоцировал ДТП с кроссовером, где находился ребенок, который, к счастью, серьезно не пострадал.

Вероятный виновник аварии времени зря не терял. Пока на место ДТП ехали полицейские, он легким движением руки скрутил свои «красивые» госномера — 555. А после поставил новые, не менее нарядные — 007. Женщина, находившаяся за рулем кроссовера, сняла его действия на камеру телефона. Как рассказывает автор ролика, мужчина помахал перед ней удостоверением федерального судьи, а вовсе не секретного агента.



Но в отделение полиции человеку с удостоверением судьи поехать все же пришлось. Женщина говорит: у предполагаемого виновника ДТП во время беседы со стражами порядка заплетался язык. Вряд ли из-за того, что он утомился на работе, читая длинный приговор, например. Был ли шофер пьян — уже не докажешь. От прохождения медицинской экспертизы он отказался. Более того, полицейским рассказал, что на самом-то деле никакой он не водитель, а обычный пассажир. Но куда тогда делся шофер? Это осталось тайной.



Зато во время составления протокола мужчине пришлось озвучить свое имя. Автор видео уверяет: тот назвался Александром Анатольевичем Гудкиным. Если верить официальному сайту Азовского городского суда, такой сотрудник там действительно имеется. Это судья со своим личным помощником и секретарем. Последняя, кстати, сообщила: Александр Анатольевич на работу сегодня не явился.



Действительно ли человек на этих видеороликах и судья Гудкин — одна и та же персона, конечно, еще предстоит выяснить. И делать это будут следователи. Поскольку сегодня стало известно, что разбирательством скандального ДТП займутся именно в СК.