Госдума решила не урезать расходы на сельское хозяйство

В Госдуме обсудили поправки в бюджет на ближайшие три года. Документ рассмотрели на заседании профильного комитета.

Депутаты согласились с тем, что в течение трех лет нельзя урезать расходы на поддержку сельского хозяйства. Если поправки примут, государство поможет аграриям с перевозкой зерна и компенсирует расходы на оплату услуг РЖД.



Андрей Макаров, председатель комитета Госдумы России по бюджету: «Мы смотрели, как нам лучше поддержать, и решили, что оптимально это сделать — это дать возможность производителям доставить зерно в порты, откуда оно будет направляться на экспорт. В данном случае мы субсидируем перевозки. Выделили 2 млрд рублей».



В приоритетный список на получение субсидий попали Воронежская, Тамбовская, Саратовская, Тюменская и Новосибирская области.