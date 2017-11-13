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    Госдума решила не урезать расходы на сельское хозяйство. бюджет РФ, Госдума, сельское хозяйство, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГосдума решила не урезать расходы на сельское хозяйство

    Госдума решила не урезать расходы на сельское хозяйство

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    Госдума решила не урезать расходы на сельское хозяйство

    Госдума решила не урезать расходы на сельское хозяйство

      В Госдуме обсудили поправки в бюджет на ближайшие три года. Документ рассмотрели на заседании профильного комитета.

      Депутаты согласились с тем, что в течение трех лет нельзя урезать расходы на поддержку сельского хозяйства. Если поправки примут, государство поможет аграриям с перевозкой зерна и компенсирует расходы на оплату услуг РЖД.

      Андрей Макаров, председатель комитета Госдумы России по бюджету: «Мы смотрели, как нам лучше поддержать, и решили, что оптимально это сделать — это дать возможность производителям доставить зерно в порты, откуда оно будет направляться на экспорт. В данном случае мы субсидируем перевозки. Выделили 2 млрд рублей».

      В приоритетный список на получение субсидий попали Воронежская, Тамбовская, Саратовская, Тюменская и Новосибирская области.

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