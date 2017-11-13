Мединский рассказал Путину о рекордных сборах от проката российских фильмов

Владимир Путин принял в Кремле главу Минкульта Владимира Мединского и обсудил с ним развитие отечественной культуры за последние девять месяцев.

Министр рассказал президенту о программах восстановления домов культуры в селах и небольших городах. Особое внимание Мединский уделил киноиндустрии. По его словам, в этом году сборы от проката российских лент должны превысить 10 миллиардов рублей.



Владимир Мединский, министр культуры РФ: «В прошлом году мы поставили рекорд по количеству зрителей и по сборам в российском кино начиная с 1991 года, и за девять месяцев этого года мы этот годовой рекорд уже побили. Предполагаем, что в этом году доля сборов российского кино превысит 10 миллиардов рублей, а доля зрителей наконец-то станет выше 20%. Все это в условиях сверхсвободного рынка, который у нас есть. Я всегда говорю о том, что хотелось бы позаимствовать европейскую систему госпротекционизма».



Глава ведомства также отметил успехи возрожденного «Союзмультфильма». Студия ежегодно получает из бюджета 200 миллионов рублей. Удалось решить проблемы, связанные с переездом в новое здание, задержками зарплат и рядом других вопросов.



Владимир Мединский: «Мы стараемся сейчас проделать работу по возврату прав, потому что „Союзмультфильм“ раздал права направо и налево.



Вы знаете, что с Danone, например, заключена большая сделка, и „Трое из Простоквашино“ теперь не бесплатно используется компанией на пакетах с молоком. В целом „Союзмультфильм“ получит за это на протяжении трех лет 500 миллионов рублей. Это, наверное, самая большая подобного рода сделка».



Владимир Путин: «Там были специфические просьбы. Вы вернитесь к этому, посмотрите еще раз».



Владимир Мединский также отметил растущий спрос на посещение филармоний. По словам министра, продажи абонементов постоянно растут и сейчас Минкульт разрабатывает новую программу реконструкции и модернизации филармонических площадок.