При землетрясении в Иране россияне не пострадали

Российские дипломаты связались с представителями экстренных служб в Иране. На данный момент информации о пострадавших гражданах РФ в результате землетрясения нет.
Посольство РФ в Иране: «Данных о пострадавших россиянах в результате землетрясения в Иране не поступало».
В диппредставительстве также подчеркнули, что находятся в контакте с представителями экстренных служб для получения данных о пострадавших, передает ТАСС.
Согласно последней информации, жертвами мощного землетрясения, произошедшего на границе Ирана и Ирака, стали более 200 человек, пострадали свыше 1700. В иранской провинции Керманшах, в наибольшей степени пострадавшей в результате стихийного бедствия, объявлен трехдневный траур.
В диппредставительстве также подчеркнули, что находятся в контакте с представителями экстренных служб для получения данных о пострадавших, передает ТАСС.
Согласно последней информации, жертвами мощного землетрясения, произошедшего на границе Ирана и Ирака, стали более 200 человек, пострадали свыше 1700. В иранской провинции Керманшах, в наибольшей степени пострадавшей в результате стихийного бедствия, объявлен трехдневный траур.
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