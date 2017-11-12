Звезды сошлись
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Звезды сошлись

    Пациент напал на фельдшера скорой помощи на юго-западе Москвы

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    Пациент напал на фельдшера скорой помощи на юго-западе Москвы

    Пациент напал на фельдшера скорой помощи на <nobr>юго-западе</nobr> Москвы

    В Москве мужчина вызвал скорую помощь, дождался машину и избил приехавшего на вызов фельдшера.

    Пресс-служба столичного управления МВД сообщила о нападении на сотрудника скорой-помощи на юго-западе Москвы. В настоящее время оба участника конфликта задержаны, передает ТАСС.

    Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «Сегодня около 19:20 в полицию поступило сообщение о телесных повреждениях фельдшеру скорой помощи на улице Миклухо-Маклая. По предварительной информации, все участники конфликта доставлены в отдел полиции».

    Сообщается, что нападавший был пациентом. По факту происшествия проводится проверка.

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