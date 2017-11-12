На Украине отменяют 8 Марта

На Украине 8 марта лишится статуса выходного и станет Днем борьбы за права женщин.
Международный женский день на Украине могут отменить с 2018 года. 8 Марта перестанет быть праздничным днем и будет переименован в День борьбы за права женщин, сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
Он также отметил, что сейчас решается вопрос о переносе празднования Дня Победы с 9 на 8 мая и переименовании Международного дня солидарности трудящихся, который празднуется 1 мая, в День труда. Общественный деятель подчеркнул: все это делается для того, чтобы «наконец прекратить жить синхронно с государством-агрессором».
Владимир Вятрович, глава Украинского института национальной памяти: «Сейчас мы подали этот законопроект на утверждение кабмина, но, к сожалению, он пока не утвержден, потому что получил замечания со стороны министерства культуры. Я считаю, что для страны это будет очень важный шаг вперед. Это — продолжение декоммунизации. Потому что мы наконец должны прекратить жить синхронно с государством-агрессором».
Как отмечает ТАСС, это будет как минимум пятая попытка отменить празднование 8 Марта на Украине. Законопроект о Междунородном женском дне внесли на рассмотрение еще в 2015 году — сразу после отмены Дня защитника Отечества, который сейчас отмечается на Украине 14 октября.
Он также отметил, что сейчас решается вопрос о переносе празднования Дня Победы с 9 на 8 мая и переименовании Международного дня солидарности трудящихся, который празднуется 1 мая, в День труда. Общественный деятель подчеркнул: все это делается для того, чтобы «наконец прекратить жить синхронно с государством-агрессором».
Владимир Вятрович, глава Украинского института национальной памяти: «Сейчас мы подали этот законопроект на утверждение кабмина, но, к сожалению, он пока не утвержден, потому что получил замечания со стороны министерства культуры. Я считаю, что для страны это будет очень важный шаг вперед. Это — продолжение декоммунизации. Потому что мы наконец должны прекратить жить синхронно с государством-агрессором».
Как отмечает ТАСС, это будет как минимум пятая попытка отменить празднование 8 Марта на Украине. Законопроект о Междунородном женском дне внесли на рассмотрение еще в 2015 году — сразу после отмены Дня защитника Отечества, который сейчас отмечается на Украине 14 октября.
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