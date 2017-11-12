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    Из горящей двушки на северо-востоке Москвы спасены 9 человек

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    Из горящей двушки на северо-востоке Москвы спасены 9 человек

    Из горящей двушки на <nobr>северо-востоке</nobr> Москвы спасены 9 человек

    Девять человек спасены сегодня вечером из горящей квартиры на северо-востоке Москвы.

    Пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире на седьмом этаже многоэтажного дома по адресу Лазоревый проезд, 4. Причиной стало возгорание личных вещей и мебели. Пламя распространилось на площади 30 квадратных метров.

    Обитателей квартиры — девять человек, среди которых был ребенок — спасли прибывшие на место ЧП пожарные. Двух пострадавших увезли на скорой помощи, передает агентство «Москва».

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