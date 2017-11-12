Рекордный урожай в России угрожает американским фермерам

Выращивающие пшеницу американские фермеры проигрывают российским коллегам, собравшим рекордный урожай.
Отмечается, что за этот сезон Россия, по прогнозам, собрала 83 млн тонн пшеницы. На этом фоне цена за бушель (примерно 27,22 кг) на этой неделе упала до 4,19 доллара, то есть почти на 25% по сравнению с показателями за июль, когда Россия только начала собирать урожай. При этом в США в 2017 году собрали меньше пшеницы, чем когда-либо.
Таким образом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal, Россия смогла закрепиться на положении «возрождающейся сельскохозяйственной сверхдержавы». А в Американской пшеничной ассоциации теперь заявляют, что просто не могут конкурировать с Россией в ценовых вопросах.
Также подчеркивается, что Россия смогла стать главным экспортером пшеницы за счет инвестиций, ослабленного рубля и благоприятных погодных условий. Американским фермерам же помешали засуха и поздние метели.
Таким образом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal, Россия смогла закрепиться на положении «возрождающейся сельскохозяйственной сверхдержавы». А в Американской пшеничной ассоциации теперь заявляют, что просто не могут конкурировать с Россией в ценовых вопросах.
Также подчеркивается, что Россия смогла стать главным экспортером пшеницы за счет инвестиций, ослабленного рубля и благоприятных погодных условий. Американским фермерам же помешали засуха и поздние метели.
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