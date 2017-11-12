Беженец изнасиловал пони в берлинском зоопарке

Немецкие полицейские задержали
23-летнего сирийца, надругавшегося над пони.
Инцидент произошел в детском зоопарке в Берлине. На мужчину, вступившего в интимную близость с пони, обратила внимание женщина, гулявшая в парке с ребенком. Она сфотографировала нарушителя и обратилась к сотрудникам зоопарка. Зоофил же, поняв, что его поступок не остался незамеченным, бросил животное и кинулся наутек.
Позднее за изнасилование пони был задержан 23-летний выходец из Сирии. Теперь ему грозит тюремное заключение и штраф.
Как отмечает Berliner Morgenpost, зоопарк, в котором произошло ЧП, особенно популярен среди молодых семей. В нем содержатся два пони, два осла, овцы, козы, цыплята, утки и кролики.
Позднее за изнасилование пони был задержан 23-летний выходец из Сирии. Теперь ему грозит тюремное заключение и штраф.
Как отмечает Berliner Morgenpost, зоопарк, в котором произошло ЧП, особенно популярен среди молодых семей. В нем содержатся два пони, два осла, овцы, козы, цыплята, утки и кролики.
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