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Следствие вели…

    Беженец изнасиловал пони в берлинском зоопарке

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    • Фото: РИА Новости, Александр Вильф
    Беженец изнасиловал пони в берлинском зоопарке

    Беженец изнасиловал пони в берлинском зоопарке

    Беженец изнасиловал пони в берлинском зоопарке
  • Фото: РИА Новости, Александр Вильф

    • Немецкие полицейские задержали 23-летнего сирийца, надругавшегося над пони.

    Инцидент произошел в детском зоопарке в Берлине. На мужчину, вступившего в интимную близость с пони, обратила внимание женщина, гулявшая в парке с ребенком. Она сфотографировала нарушителя и обратилась к сотрудникам зоопарка. Зоофил же, поняв, что его поступок не остался незамеченным, бросил животное и кинулся наутек.

    Позднее за изнасилование пони был задержан 23-летний выходец из Сирии. Теперь ему грозит тюремное заключение и штраф.

    Как отмечает Berliner Morgenpost, зоопарк, в котором произошло ЧП, особенно популярен среди молодых семей. В нем содержатся два пони, два осла, овцы, козы, цыплята, утки и кролики.

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