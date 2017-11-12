Из перевернувшейся в Москве маршрутки достали двух раненых детей

Девять человек пострадали во время столкновения маршрутного такси с внедорожником на западе Москвы. Среди них — двое детей.
Врачи бригад Центра экстренной медицинской помощи осматривают пострадавших в ДТП с участием внедорожника и маршрутного такси. На случай эвакуации раненых в больницы на место ДТП прибыл медицинский вертолет, передает ТАСС.
Источник в экстренных службах: «По предварительным данным, в маршрутном такси находились десять человек, пострадали девять, среди них двое детей».
По другим данным, пострадавших восемь.
Движение по улице Обручева, где произошла авария, сильно затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают степень виновности участников ДТП.
Источник в экстренных службах: «По предварительным данным, в маршрутном такси находились десять человек, пострадали девять, среди них двое детей».
По другим данным, пострадавших восемь.
Движение по улице Обручева, где произошла авария, сильно затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают степень виновности участников ДТП.
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