Маршрутка опрокинулась на западе Москвы: 9 пострадавших

ДТП с участием внедорожника и маршрутного такси произошло на западе столицы.

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ДТП

Москва

В результате столкновения с внедорожником маршрутное такси опрокинулось на бок, сообщили в ГИБДД.



Инцидент произошел на улице Обручева на западе столицы. По данным источника в правоохранительных органах, в маршрутке находились как минимум 10 пассажиров.



В экстренных службах сообщили, что в результате ДТП пострадали как минимум девять человек.



Сейчас движение по улице Обручева полностью перекрыто, на место вылетел санитарный вертолет Московского авиационного центра для возможной эвакуации пострадавших.