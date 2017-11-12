Маршрутка опрокинулась на западе Москвы: 9 пострадавших

ДТП с участием внедорожника и маршрутного такси произошло на западе столицы.
В результате столкновения с внедорожником маршрутное такси опрокинулось на бок, сообщили в ГИБДД.
Инцидент произошел на улице Обручева на западе столицы. По данным источника в правоохранительных органах, в маршрутке находились как минимум 10 пассажиров.
В экстренных службах сообщили, что в результате ДТП пострадали как минимум девять человек.
Сейчас движение по улице Обручева полностью перекрыто, на место вылетел санитарный вертолет Московского авиационного центра для возможной эвакуации пострадавших.
Инцидент произошел на улице Обручева на западе столицы. По данным источника в правоохранительных органах, в маршрутке находились как минимум 10 пассажиров.
В экстренных службах сообщили, что в результате ДТП пострадали как минимум девять человек.
Сейчас движение по улице Обручева полностью перекрыто, на место вылетел санитарный вертолет Московского авиационного центра для возможной эвакуации пострадавших.
Комментарии