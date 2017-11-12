Лондонцы сбежались на выставку советских плакатов

В британской столице открылась выставка советских плакатов, приуроченная к 100-летию Октябрьской революции. С переворотом политическим революция произошла и в искусстве. Листовки, баннеры и постеры, которые тогда печатали, популярны и сейчас. Более того, многие считают их прародителями современных соцсетей.

В те времена, когда стреляла, а не стояла «Аврора», люди еще не пользовались Instagram и Twitter. Грамотность отсутствовала не только компьютерная, но и книжная. К началу революции читали около 35% населения России. Остальным нужны были яркие картинки с текстом, набранным самым большим кеглем.



Наталья Сидлина, куратор выставки: «Instagram, Facebook — это то, что пришло после плакатов. Плакаты — это картинка с яркими цветами и очень яркой строкой текста».



Изначальный тираж был 30–50 тысяч, повторный — неисчислим. Иностранцы и сейчас скупают в России репринты. Достоевского не всякий осилит, хоть грамотность в Европе за 100 лет увеличилась. А «Не болтай!» — это коротко и ясно на всех языках, поэтому расходится по времени и географии, как мем.



Наталья Сидлина: «Роль художников, которые работали после революции, заключалась в том, чтобы воспитать нового человека».



Плакатам оказалось место не на заборе, а в лучшей галерее Лондона и на Всемирной выставке в Париже. В 1937 году в соседнем зале выставлялся Пикассо. Но французский народ, как трудящиеся массы, так и буржуазные слои, пошли смотреть на Мухину и на Дейнеку. У Пикассо был какой-то кубизм, у Мухиной и Дейнеки — коммунизм. Пускай он не воплотился в жизни ни тогда, ни после, в их работах он пришел. Подробности — в репортаже корреспондента Лизы Герсон.