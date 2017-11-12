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    На Манхэттене установили главную рождественскую ель Нью-Йорка. Новый год, Нью-Йорк, Рождество, США, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Манхэттене установили главную рождественскую ель Нью-Йорка

    На Манхэттене установили главную рождественскую ель Нью-Йорка

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    На Манхэттене установили главную рождественскую ель <nobr>Нью-Йорка</nobr>

    На Манхэттене установили главную рождественскую ель Нью-Йорка

    На Манхэттене установили главную рождественскую ель <nobr>Нью-Йорка</nobr>

      В Нью-Йорке установили главную рождественскую ель. Дерево высотой 23 метра и весом 13 тонн привезли из штата Пенсильвания. Зеленая красавица росла на участке одного из местных жителей, который подарил ее городу.

      Установили символ Рождества, как и обычно, в центре Манхэттена, на площади Рокфеллер-плаза. Чтобы поднять ель, рабочим понадобился строительный кран. Само дерево досталось городу бесплатно, но на его украшении экономить не будут.

      Наряжать елку будут в течение нескольких дней. На верхушке засверкает звезда, инкрустированная кристаллами Swarovski, а на ветки повесят гирлянды из 50 тысяч лампочек, которые зажгутся 29 ноября. В полном рождественском убранстве символ зимних праздников простоит вплоть до 7 января, а потом его распилят на доски, которые пойдут на строительство домов для малообеспеченных семей.

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