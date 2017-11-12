На Манхэттене установили главную рождественскую ель Нью-Йорка

В Нью-Йорке установили главную рождественскую ель. Дерево высотой 23 метра и весом 13 тонн привезли из штата Пенсильвания. Зеленая красавица росла на участке одного из местных жителей, который подарил ее городу.

Установили символ Рождества, как и обычно, в центре Манхэттена, на площади Рокфеллер-плаза. Чтобы поднять ель, рабочим понадобился строительный кран. Само дерево досталось городу бесплатно, но на его украшении экономить не будут.



Наряжать елку будут в течение нескольких дней. На верхушке засверкает звезда, инкрустированная кристаллами Swarovski, а на ветки повесят гирлянды из 50 тысяч лампочек, которые зажгутся 29 ноября. В полном рождественском убранстве символ зимних праздников простоит вплоть до 7 января, а потом его распилят на доски, которые пойдут на строительство домов для малообеспеченных семей.