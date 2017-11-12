Экстремальный маршрут: 75 лет назад воздушная трасса соединила Аляску и Сибирь

В Красноярске 75 лет назад приземлились первые военные самолеты, отправленные в СССР из США по программе ленд-лиза . В годы Великой Отечественной войны воздушная дорога жизни соединила Аляску и Сибирь. По этой экстремальной авиатрассе, на протяжении которой специально построили 16 аэродромов, советские летчики перегоняли американские истребители и бомбардировщики, которые сразу отправлялись на фронт.

Экскурсия по памятным местам воздушной трассы Аляска — Сибирь начинается с посещения мемориала летчикам, погибшим на красноярской земле. Желающие почтить память тех, кто отдал свои жизни во время перелетов из Америки в Сибирь, приехали из разных городов. Некоторые даже из Америки.



Август Шефер, американец: «Эта история — знаковый пример объединения США и России в борьбе с общим врагом. Это важная часть прошлого показывает нам, что и в будущем все возможно».



Заполярье, вечная мерзлота, погода часто нелетная, резко меняется, 50-градусные морозы здесь — обычное дело. В таких условиях летчики во время Великой Отечественной войны перегоняли самолеты из США по программе ленд-лиза. Больше 6 тысяч километров они преодолевали по ледяной воздушной трассе из Аляски в Красноярск, а потом отправлялись в самое пекло фронта.



Вячеслав Филиппов, сотрудник музея Военно-инженерного института СФУ: «Вылет на перегон приравнивался к боевому, летчики за определенное количество перегнанных самолетов награждались боевыми орденами».



Как передает корреспондент Влада Копыловская, всего переправлено 8 тысяч самолетов, хотя поначалу маршрут Алсиба казался безумием, так как не было ни аэродромов, ни точек заправки. Но и выбора не было — фронт нуждался в боевых машинах.



Район, где приземлялись самолеты, — практически центр, на месте взлетно-посадочной полосы уже выросли жилые дома, узнаваемым осталось лишь здание аэропорта, в котором сейчас располагается автовокзал.



История Алсиба была засекречена до 90-х годов. Сейчас ее возвращают из забвения вместе с обломками самолетов и погибшими экипажами. Первая трагедия произошла почти сразу после начала полетов, в ноябре 42-го. Тогда 20 летчиков разбились на пути к точке перегона. Всего же на трассе потеряны 80 самолетов, 113 человек погибли.



Советские пилоты осваивали новую технику экстремально, на обучение давалось 9 летных часов. Александр Матвеев десятки раз выезжал на поиски мест крушения. Информация о них собирается поисковиками по крупицам, старые карты местности сопоставляются с компьютерными. Так удалось определить больше 20 точек катастроф.



Александр Матвеев, член поискового отряда: «Очень большое количество катастроф происходило непосредственно возле аэродрома. Это самый центр города сейчас. Фактически найти там под застройкой уже ничего невозможно».



Подвиги случались и в мирное время. Экспедиционная группа Российского географического общества доставила с Таймыра самолет, который в апреле 1947 года летел из Заполярья в Красноярск. На борту были 26 пассажиров, 3 детей. После взлета забарахлил мотор. Командир, 36-летний Максим Тюриков, долго шел на одном двигателе в условиях нулевой видимости.



Игорь Спириденко, руководитель экспедиционного центра РГО в Сибирском федеральном округе: «Тюриков посадил самолет так, что никто не погиб. И после этого он собрался духом, собрал команду».



С группой из 8 человек командир отправился на поиски поселка. Группа так и не вернулась. Оставшихся спасли из ледяной пустыни через 18 дней. Чтобы согреться, они жгли все, что горело. Сложно представить, как он выживали 30-градлусный мороз. Вся обшивка самолета исписана грифелем: «1 мая. Сидим одни. Все на исходе. Духом никто не падает».



Живых участников героических перелетов почти не осталось. В музей «Мемориал Победы», где собраны бортовые журналы, предметы экипировки и быта летчиков, теперь приходят их родственники. Собирают информацию, приезжают на церемонии захоронения. Поиски пропавших воздушных судов продолжаются.