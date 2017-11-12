Едим Дома
ТВ-Эфир
Едим Дома

    Россиянин Артур Бетербиев завоевал титул чемпиона мира IBF

    комментировать
    • Фото MMABOXING / facebook.com
    Россиянин Артур Бетербиев завоевал титул чемпиона мира IBF

    Россиянин Артур Бетербиев завоевал титул чемпиона мира IBF

    Россиянин Артур Бетербиев завоевал титул чемпиона мира IBF
  • Фото MMABOXING / facebook.com

    • В поединке с немецким боксером Энрико Кёллингом за чемпионский пояс IBF победил Бетербиев.

    Как пишет ТАСС, завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в весовой категории до 79,38 килограмма завоевал россиянин Артур Бетербиев.

    В 12-раундовом поединке, который проходил в американском городе Фресно, россиянин одержал победу над немецким боксером Энрико Кёллингом нокаутом 12-м раунде.

    Теперь у Бетербиева 12 побед на профессиональном ринге, причем все нокаутом. Поражений нет. Кёллинг потерпел второе поражение в карьере при 23 победах.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru