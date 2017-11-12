Россиянин Артур Бетербиев завоевал титул чемпиона мира IBF

В поединке с немецким боксером Энрико Кёллингом за чемпионский пояс IBF победил Бетербиев.
Как пишет ТАСС, завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в весовой категории до 79,38 килограмма завоевал россиянин Артур Бетербиев.
В 12-раундовом поединке, который проходил в американском городе Фресно, россиянин одержал победу над немецким боксером Энрико Кёллингом нокаутом 12-м раунде.
Теперь у Бетербиева 12 побед на профессиональном ринге, причем все нокаутом. Поражений нет. Кёллинг потерпел второе поражение в карьере при 23 победах.
В 12-раундовом поединке, который проходил в американском городе Фресно, россиянин одержал победу над немецким боксером Энрико Кёллингом нокаутом 12-м раунде.
Теперь у Бетербиева 12 побед на профессиональном ринге, причем все нокаутом. Поражений нет. Кёллинг потерпел второе поражение в карьере при 23 победах.
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