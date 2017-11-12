СМИ: группа Spice Girls воссоединится для выпуска нового альбома

Британская пресса пишет, что участницы группы Spice Girls соберутся полным составом в 2018 году для записи нового альбома.
Как пишет The Sun со ссылкой на свои источники, в 2018 году может выйти новый альбом группы Spice Girls, которая распалась в 2000 году.
Журналисты утверждают, что инициатором возрождения Spice Girls стала Мэл Си. На то, чтобы уговорить участниц некогда популярной группы вновь объединиться, у нее ушло больше года. Источники издания говорят, что согласие дала даже Виктория Бекхэм, которая ранее более чем прохладно относилась к идее о возрождении группы.
Предполагается, что Spice Girls уже в 2018 году выпустят новый альбом и примут участие в нескольких телевизионных проектах.
Журналисты утверждают, что инициатором возрождения Spice Girls стала Мэл Си. На то, чтобы уговорить участниц некогда популярной группы вновь объединиться, у нее ушло больше года. Источники издания говорят, что согласие дала даже Виктория Бекхэм, которая ранее более чем прохладно относилась к идее о возрождении группы.
Предполагается, что Spice Girls уже в 2018 году выпустят новый альбом и примут участие в нескольких телевизионных проектах.
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