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    СМИ: группа Spice Girls воссоединится для выпуска нового альбома

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    • Фото: Reuters © 2017, Mario Anzuoni
    СМИ: группа Spice Girls воссоединится для выпуска нового альбома

    СМИ: группа Spice Girls воссоединится для выпуска нового альбома

    СМИ: группа Spice Girls воссоединится для выпуска нового альбома
  • Фото: Reuters © 2017, Mario Anzuoni

    • Британская пресса пишет, что участницы группы Spice Girls соберутся полным составом в 2018 году для записи нового альбома.

    Как пишет The Sun со ссылкой на свои источники, в 2018 году может выйти новый альбом группы Spice Girls, которая распалась в 2000 году.

    Журналисты утверждают, что инициатором возрождения Spice Girls стала Мэл Си. На то, чтобы уговорить участниц некогда популярной группы вновь объединиться, у нее ушло больше года. Источники издания говорят, что согласие дала даже Виктория Бекхэм, которая ранее более чем прохладно относилась к идее о возрождении группы.

    Предполагается, что Spice Girls уже в 2018 году выпустят новый альбом и примут участие в нескольких телевизионных проектах.

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