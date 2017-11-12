Карбоновые тросы и укрепляющие скобы позволят зданию выстоять при землетрясении

Ученые до сих пор не научились точно предсказывать землетрясения, зато инженеры придумали способ, позволяющий защитить здания от разрушений.
Город Кобе — один из самых красивых в Японии. Он известен своими горячими источниками,
прекрасными видами, а еще здесь делают знаменитую мраморную говядину. 20 с небольшим лет назад этот населенный пункт лежал в руинах. В Кобе произошло одно из самых сильных землетрясений за всю историю Страны восходящего солнца.
Утром 17 января 1995 года, когда большинство жителей еще спало, город сотрясли толчки магнитудой 7,3. Множество зданий было разрушено, более 4,5 тысячи человек погибли. В местном исследовательском центре при помощи кресла-симулятора постарались
воссоздать по записям приборов, как именно тогда колебалась почва. Особенность этого стихийного бедствия заключалась в том, что его очаг был расположен близко к поверхности земли, всего в 16 километрах под городом.
В специальном музее, посвященном землетрясению в Кобе, посетителям наглядно объясняют разницу между толчками разной силы. Эта информация важна для инженеров, которые создают защиту зданий, потому что в современном мире характер разрушений больше определяется развитием технологий, а не мощью подземных толчков. После трагедии 1995 года в Японии серьезно пересмотрели строительные требования. Все проекты зданий обязательно тестируют вот в исследовательском центре с гигантской платформой, имитирующей стихию.
На многих зданиях в Кобе сейчас можно увидеть специальные укрепляющие скобы, а офис текстильной компании буквально окутан как покрывалом карбоновыми тросами. Когда земля начинает дрожать, они натягиваются и не дают конструкции раскачиваться и разрушаться. В самых новых постройках применяют все эти технологии разом.
Японцев с детства учат, как вести себя во время землетрясения. Если находишься в здании и не успеваешь быстро его покинуть, лучше держаться подальше от мебели, способной сдвинуться или упасть, можно спрятаться под столом.
В японских офисах всегда есть трехдневный аварийный запас еды, воды и прочих вещей, которые могут пригодиться в случае катастрофы. Даже если здание не рухнет, в городе может наступить транспортный и коммунальный коллапс. Подробнее о том, как спастись во время землетрясения, смотрите в программе «Чудо техники».
прекрасными видами, а еще здесь делают знаменитую мраморную говядину. 20 с небольшим лет назад этот населенный пункт лежал в руинах. В Кобе произошло одно из самых сильных землетрясений за всю историю Страны восходящего солнца.
Утром 17 января 1995 года, когда большинство жителей еще спало, город сотрясли толчки магнитудой 7,3. Множество зданий было разрушено, более 4,5 тысячи человек погибли. В местном исследовательском центре при помощи кресла-симулятора постарались
воссоздать по записям приборов, как именно тогда колебалась почва. Особенность этого стихийного бедствия заключалась в том, что его очаг был расположен близко к поверхности земли, всего в 16 километрах под городом.
В специальном музее, посвященном землетрясению в Кобе, посетителям наглядно объясняют разницу между толчками разной силы. Эта информация важна для инженеров, которые создают защиту зданий, потому что в современном мире характер разрушений больше определяется развитием технологий, а не мощью подземных толчков. После трагедии 1995 года в Японии серьезно пересмотрели строительные требования. Все проекты зданий обязательно тестируют вот в исследовательском центре с гигантской платформой, имитирующей стихию.
На многих зданиях в Кобе сейчас можно увидеть специальные укрепляющие скобы, а офис текстильной компании буквально окутан как покрывалом карбоновыми тросами. Когда земля начинает дрожать, они натягиваются и не дают конструкции раскачиваться и разрушаться. В самых новых постройках применяют все эти технологии разом.
Японцев с детства учат, как вести себя во время землетрясения. Если находишься в здании и не успеваешь быстро его покинуть, лучше держаться подальше от мебели, способной сдвинуться или упасть, можно спрятаться под столом.
В японских офисах всегда есть трехдневный аварийный запас еды, воды и прочих вещей, которые могут пригодиться в случае катастрофы. Даже если здание не рухнет, в городе может наступить транспортный и коммунальный коллапс. Подробнее о том, как спастись во время землетрясения, смотрите в программе «Чудо техники».
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