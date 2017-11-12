Циклон оставил без света тысячи жителей Сахалина

Специалисты ведут восстановительные работы на Сахалине, где
из-за непогоды без электроснабжения остались 12 тысяч человек.
Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Сахалинэнерго», в результате непогоды без энергоснабжения остались жители сел в четырех районах Сахалина, а также в крупных городах, включая Южно-Сахалинск.
На сайте Минэнерго говорится, что в результате циклона без света остаются более 12 тысяч человек. А в пресс-службе ГУ МЧС по региону подчеркивают, что во всех населенных пунктах есть резервные дизельгенераторы. В МЧС также сообщили, что влияние циклона уже ослабевает, ведутся восстановительные работы.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по региону: «Открыт проезд на автодороге Южно-Сахалинск — Оха, которую закрыли накануне из-за осадков и образовавшейся наледи. Все объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Аэропорт Южно-Сахалинска, железная дорога функционируют без ограничений. Циклон завершает воздействие на Сахалин».
На сайте Минэнерго говорится, что в результате циклона без света остаются более 12 тысяч человек. А в пресс-службе ГУ МЧС по региону подчеркивают, что во всех населенных пунктах есть резервные дизельгенераторы. В МЧС также сообщили, что влияние циклона уже ослабевает, ведутся восстановительные работы.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по региону: «Открыт проезд на автодороге Южно-Сахалинск — Оха, которую закрыли накануне из-за осадков и образовавшейся наледи. Все объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Аэропорт Южно-Сахалинска, железная дорога функционируют без ограничений. Циклон завершает воздействие на Сахалин».
Комментарии