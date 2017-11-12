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    Оператор Yota сообщил о неполадках с мобильной связью и доступом в Интернет

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    Оператор Yota сообщил о неполадках с мобильной связью и доступом в Интернет

    Оператор Yota сообщил о неполадках с мобильной связью и доступом в Интернет

    Специалисты Yota обещают устранить проблемы со связью в ближайшее время.

    Оператор Yota сообщил о проблемах со связью и доступом в интернет для своих абонентов. На официальной странице оператора в Twitter специалисты компании приносят извинения за неполадки.

    Сообщение представителей оператора Yota: «На данный момент могут наблюдаться сложности с прохождением вызовов, подключением к сети и выходом в интернет. Мы приносим извинения за временные неудобства и уже занимаемся устранением проблемы».




    Точные сроки, в которые связь будет восстановлена в полном объеме, не приводится. Также нет сообщений о том, пользователей каких именно регионов затронули неполадки. А пользователи соцсетей жалуются на перебои со связью у оператора «Мегафон», на чьих сетях работает Yota.








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