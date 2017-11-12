Оператор Yota сообщил о неполадках с мобильной связью и доступом в Интернет

Специалисты Yota обещают устранить проблемы со связью в ближайшее время.
Оператор Yota сообщил о проблемах со связью и доступом в интернет для своих абонентов. На официальной странице оператора в Twitter специалисты компании приносят извинения за неполадки.
Сообщение представителей оператора Yota: «На данный момент могут наблюдаться сложности с прохождением вызовов, подключением к сети и выходом в интернет. Мы приносим извинения за временные неудобства и уже занимаемся устранением проблемы».
Точные сроки, в которые связь будет восстановлена в полном объеме, не приводится. Также нет сообщений о том, пользователей каких именно регионов затронули неполадки. А пользователи соцсетей жалуются на перебои со связью у оператора «Мегафон», на чьих сетях работает Yota.
Сообщение представителей оператора Yota: «На данный момент могут наблюдаться сложности с прохождением вызовов, подключением к сети и выходом в интернет. Мы приносим извинения за временные неудобства и уже занимаемся устранением проблемы».
Здравствуйте! На данный момент могут наблюдаться сложности с прохождением вызовов , подключением к сети и выходом в интернет. Мы приносим извинения за временные неудобства и уже занимаемся устранением проблемы.— Yota — официально (@Yota_Russia) 11 ноября 2017 г.
Точные сроки, в которые связь будет восстановлена в полном объеме, не приводится. Также нет сообщений о том, пользователей каких именно регионов затронули неполадки. А пользователи соцсетей жалуются на перебои со связью у оператора «Мегафон», на чьих сетях работает Yota.
Только у меня начисто пропала связь #Мегафон или это не единичное явление?— Dmitry Afanasyev (@adimav) 11 ноября 2017 г.
храни боже твиттер. всегда можно узнать, что происходит у других людей. переживала, что только у меня мегафон лагает, оказалось, что у всех— one more challenge (@katesmirnovaof1) 11 ноября 2017 г.
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