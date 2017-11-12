Оператор Yota сообщил о неполадках с мобильной связью и доступом в Интернет

Здравствуйте! На данный момент могут наблюдаться сложности с прохождением вызовов , подключением к сети и выходом в интернет. Мы приносим извинения за временные неудобства и уже занимаемся устранением проблемы. — Yota — официально (@Yota_Russia) 11 ноября 2017 г.

Только у меня начисто пропала связь #Мегафон или это не единичное явление? — Dmitry Afanasyev (@adimav) 11 ноября 2017 г.

храни боже твиттер. всегда можно узнать, что происходит у других людей. переживала, что только у меня мегафон лагает, оказалось, что у всех — one more challenge (@katesmirnovaof1) 11 ноября 2017 г.