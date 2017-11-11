Фрэнк Мир не спал всю ночь, узнав о бое с Фёдором Емельяненко

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Фрэнк Мир рассказал СМИ, что может провести бой с Фёдором Емельяненко в 2018 году.
Как сообщает портал bjpenn.com, российский боец ММА Фёдор Емельяненко, скорее всего, встретится с экс-чемпионом UFC американцем Фрэнком Миром в первом бою турнира Гран-при в 2018 году за чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе. Издание цитирует слова американского бойца.
Фрэнк Мир, экс-победитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC): «Я буду одним из участников турнира, о проведении которого сообщил Bellator. Они сообщили мне имена. Моим соперником, возможно, станет Федор, бой, предположительно, пройдет в апреле. Это важный момент. Я не спал эту ночь, обдумывая новость, прокручивая ее в голове, смотря видео».
По предварительной информации, в турнире примут участие четыре тяжеловеса: Фёдор Емельяненко, Фрэнк Мир, американцы Мэтт Митрион и Рой Нельсон. На турнире также выступят четверо американских бойцов полутяжелого веса: действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Райан Бейдер, экс-чемпион UFC Куинтон Джексон, экс-чемпион Strikeforce в полутяжелом весе Мухаммед Лаваль и Чейл Соннен.
Фёдор Емельяненко, которому в сентябре исполнился 41 год, одержал 36 побед в 41 поединке, 5 боев проиграл. В дебютном бою турнира Bellator 24 июля Емельяненко в Нью-Йорке проиграл Митриону техническим нокаутом в первом раунде. 38-летний Мир одержал 18 побед при 11 поражениях, напоминает РИА Новости.
Фрэнк Мир, экс-победитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC): «Я буду одним из участников турнира, о проведении которого сообщил Bellator. Они сообщили мне имена. Моим соперником, возможно, станет Федор, бой, предположительно, пройдет в апреле. Это важный момент. Я не спал эту ночь, обдумывая новость, прокручивая ее в голове, смотря видео».
По предварительной информации, в турнире примут участие четыре тяжеловеса: Фёдор Емельяненко, Фрэнк Мир, американцы Мэтт Митрион и Рой Нельсон. На турнире также выступят четверо американских бойцов полутяжелого веса: действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Райан Бейдер, экс-чемпион UFC Куинтон Джексон, экс-чемпион Strikeforce в полутяжелом весе Мухаммед Лаваль и Чейл Соннен.
Фёдор Емельяненко, которому в сентябре исполнился 41 год, одержал 36 побед в 41 поединке, 5 боев проиграл. В дебютном бою турнира Bellator 24 июля Емельяненко в Нью-Йорке проиграл Митриону техническим нокаутом в первом раунде. 38-летний Мир одержал 18 побед при 11 поражениях, напоминает РИА Новости.
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