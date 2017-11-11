На бывшей американской базе в Ираке нашли тела 400 жертв ИГИЛ

У города Киркук на севере Ирака нашли массовое захоронение жертв «Исламского государства».
Страшная находка была сделана на территории бывшей базе военных США. Там были обнаружены тела по меньшей мере 400 жертв боевиков запрещенной группировки.
Как рассказал подполковник иракской полиции Джамиль Аль-Джабури, среди обнаруженных под Киркуком жертв ИГИЛ много молодых и пожилых мужчин, передает РИА Новости.
Возможное время захоронения и название базы не сообщаются.
Как рассказал подполковник иракской полиции Джамиль Аль-Джабури, среди обнаруженных под Киркуком жертв ИГИЛ много молодых и пожилых мужчин, передает РИА Новости.
Возможное время захоронения и название базы не сообщаются.
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