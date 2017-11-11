Шарлатаны в белых халатах: как защитить от мошенников здоровье и кошелек

Мошенники, которые стучатся в двери обычных российских граждан, под видом врачей или экспертов предлагают фальшивые медицинские услуги, липовые препараты или чудо-приборы от всех болезней. Информация о банде дельцов, пытающихся нажиться на нашем здоровье, приходили сразу из нескольких российских городов.

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Несколько десятков домохозяек отложили кастрюли и пришли на мастер-класс доктора Водовозова, чтобы узнать, как не стать жертвой мошенников. Предупрежден — значит вооружен. В пример приводятся рассказы про вычисление биотипа по отпечатку дыхания и лечении аппаратом без боли и таблеток.



Такая история произошла с Жанной Прокофьевной из Петропавловска-Камчатского. Две пенсии она отдала за изгоняющий все беды прибор. Врач в поликлинике выпишет рецепт в аптеку, а тут и ходить никуда не надо — аппарат от всего на свете и с доставкой на дом. Так легче поймать на крючок доверчивого пациента. И это первое правило мошенников. Так людей обманывают, втюхивая липовые медицинские приборы.



По объявлению странный то ли доктор, то ли продавец рассказывает, как катаракту и глаукому исцеляет магический свет в очках. Как выяснила корреспондент Алла Давыдова, еще один принцип обмана заключается в том, чтобы покупатель поверил в выгоду и в то, что в магазине прибор дороже раз в 10 и только сегодня предоставляется скидка. Как отличить грамотного доктора от самозванца, ведь часто белый халат, непонятные приборы с яркими лампочками и сложносочиненные диагнозы — это еще одна уловка, и чем страшнее звучит, тем быстрее люди раскошеливаются.