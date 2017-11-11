Собянин перечислил главные проблемы Москвы

Мэр Москвы назвал проблемы, с которыми столичным властям и горожанам еще предстоит бороться.
Главными проблемами Москвы остаются пробки, недостаток общественных пространств, дефицит инноваций и несовершенство систем образования и здравоохранения. Об этом в субботу на пленарном заседании Всероссийского экономического собрания заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр подчеркнул, что эти проблемы не остаются без внимания, и ситуация постепенно улучшается. Собянин отметил прогресс в борьбе с пробками в городе. За последние несколько лет Москва вышла в мировые лидеры транспортной инфраструктуры. Этому способствовало масштабное строительство дорог и метро, а также поддержка легального такси, передает слова мэра «Российская газета».
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Раньше такой отрасли как такси в городе, по сути, не существовало. Несколько лет назад на многомиллионный мегаполис приходилось всего 8 тысяч легальных таксистов и около десятка тысяч „бомбил“, которые ни копейки не платили в бюджет и работали без всяких норм и правил. Сегодня у нас легально работают более 60 тысяч такси».
Увеличение количества общественных мест в Москве привело к росту туризма в городе, который стал дополнительным источником дохода.
Сергей Собянин: «Несколько лет назад мы также столкнулись с тем, что общественные пространства стали занимать здания, объекты торговли, в том числе, и незаконные. Сегодня ситуация меняется, и это уже привело к росту туризма — а ведь ранее никто не думал, что это может быть серьезной статьей городских доходов. За последние два года количество туристов в Москве выросло на 65 процентов».
Мэр также отметил некоторые достижения Москвы в сфере образования: так, семь лет назад более половины ставок в школах города занимали завхозы и административный персонал. Сейчас большинство сотрудников школ — учителя.
Эти проблемы нельзя игнорировать в больших городах, несмотря на их кажущееся благополучие, ведь в будущем крупные города будут производить до двух третей всей продукции, добавил мэр.
Сергей Собянин: «У нас в стране порядка 30 миллионов человек работают на селе, в малооплачиваемых секторах экономики. Фактически они могли бы составить население трех таких городов, как Москва. Но такая урбанизация невозможна без развития социальной инфраструктуры. Иначе мы можем получить кварталы трущоб, как в Мумбаи».
Мэр подчеркнул, что эти проблемы не остаются без внимания, и ситуация постепенно улучшается. Собянин отметил прогресс в борьбе с пробками в городе. За последние несколько лет Москва вышла в мировые лидеры транспортной инфраструктуры. Этому способствовало масштабное строительство дорог и метро, а также поддержка легального такси, передает слова мэра «Российская газета».
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Раньше такой отрасли как такси в городе, по сути, не существовало. Несколько лет назад на многомиллионный мегаполис приходилось всего 8 тысяч легальных таксистов и около десятка тысяч „бомбил“, которые ни копейки не платили в бюджет и работали без всяких норм и правил. Сегодня у нас легально работают более 60 тысяч такси».
Увеличение количества общественных мест в Москве привело к росту туризма в городе, который стал дополнительным источником дохода.
Сергей Собянин: «Несколько лет назад мы также столкнулись с тем, что общественные пространства стали занимать здания, объекты торговли, в том числе, и незаконные. Сегодня ситуация меняется, и это уже привело к росту туризма — а ведь ранее никто не думал, что это может быть серьезной статьей городских доходов. За последние два года количество туристов в Москве выросло на 65 процентов».
Мэр также отметил некоторые достижения Москвы в сфере образования: так, семь лет назад более половины ставок в школах города занимали завхозы и административный персонал. Сейчас большинство сотрудников школ — учителя.
Эти проблемы нельзя игнорировать в больших городах, несмотря на их кажущееся благополучие, ведь в будущем крупные города будут производить до двух третей всей продукции, добавил мэр.
Сергей Собянин: «У нас в стране порядка 30 миллионов человек работают на селе, в малооплачиваемых секторах экономики. Фактически они могли бы составить население трех таких городов, как Москва. Но такая урбанизация невозможна без развития социальной инфраструктуры. Иначе мы можем получить кварталы трущоб, как в Мумбаи».
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