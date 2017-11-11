На Украине предложили полностью прекратить транспортное сообщение с РФ

Представитель президента Украины в Крыму выступил с предложением прервать любое транспортное сообщение с Россией, чтобы избежать «захвата заложников».
Украине необходимо прекратить любое транспортное сообщение с Россией, заявил представитель украинского президента в Крыму Борис Бабин.
По словам Бабина, такие меры нужны, чтобы предотвратить задержания украинцев на территории РФ и дальнейшего их использования для обмена пленными, а также «политической пропаганды или банальной мести».
Борис Бабин, представитель президента Украины в Крыму: «Каждый украинец, живущий в Крыму, на оккупированном Донбассе, находящийся в РФ и не являющийся коллаборационистом, по определению заложник агрессора. Ведь в любой момент он может попасть за решетку и стать, если пожелает агрессор, „медийным лицом“. Поэтому у нас есть две главные стратегии — минимизация количества таких потенциальных заложников в РФ и их защита на захваченных территориях. Прежде всего, должны двигаться к прекращению организованного пассажирского транспортного сообщения с РФ».
В своей статье, опубликованной в издании Zn.ua, Бабин отмечает, что власти Украины уделяют незаслуженно мало влияния «массовой трудовой и социальной миграции украинцев в Россию», а между тем «десятки поездов „Укрзализницы“» ежедневно отправляются в Москву изо всех регионов от Львова до Херсона. Нерешительность украинских властей, по мнению автора статьи, объясняется тем, что такое решение вызовет возмущение граждан.
В Госдуме идею Бабина назвали разглагольствованием. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек напомнил, что Бабин, несмотря на свою должность, не был в Крыму, поэтому его рассуждения кажутся по меньшей мере странными, передает РИА Новости.
Руслан Бальбек, депутат Госдумы: «Виртуального полпреда Украины в Крыму посещают очередные фантастические идеи и навязчиво преследуют мысли о репрессии украинцев».
Напомним, в 2015 году Украина закрыла свое воздушное пространство для ряда российских авиакомпаний, совершавших регулярные и чартерные рейсы в Крым. Россия ответила на этот запрет зеркально.
По словам Бабина, такие меры нужны, чтобы предотвратить задержания украинцев на территории РФ и дальнейшего их использования для обмена пленными, а также «политической пропаганды или банальной мести».
Борис Бабин, представитель президента Украины в Крыму: «Каждый украинец, живущий в Крыму, на оккупированном Донбассе, находящийся в РФ и не являющийся коллаборационистом, по определению заложник агрессора. Ведь в любой момент он может попасть за решетку и стать, если пожелает агрессор, „медийным лицом“. Поэтому у нас есть две главные стратегии — минимизация количества таких потенциальных заложников в РФ и их защита на захваченных территориях. Прежде всего, должны двигаться к прекращению организованного пассажирского транспортного сообщения с РФ».
В своей статье, опубликованной в издании Zn.ua, Бабин отмечает, что власти Украины уделяют незаслуженно мало влияния «массовой трудовой и социальной миграции украинцев в Россию», а между тем «десятки поездов „Укрзализницы“» ежедневно отправляются в Москву изо всех регионов от Львова до Херсона. Нерешительность украинских властей, по мнению автора статьи, объясняется тем, что такое решение вызовет возмущение граждан.
В Госдуме идею Бабина назвали разглагольствованием. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек напомнил, что Бабин, несмотря на свою должность, не был в Крыму, поэтому его рассуждения кажутся по меньшей мере странными, передает РИА Новости.
Руслан Бальбек, депутат Госдумы: «Виртуального полпреда Украины в Крыму посещают очередные фантастические идеи и навязчиво преследуют мысли о репрессии украинцев».
Напомним, в 2015 году Украина закрыла свое воздушное пространство для ряда российских авиакомпаний, совершавших регулярные и чартерные рейсы в Крым. Россия ответила на этот запрет зеркально.
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