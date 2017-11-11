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    Вице-мэр Омска с доходом в 4 млн рублей пожаловалась на низкую зарплату

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    <nobr>Вице-мэр</nobr> Омска с доходом в 4 млн рублей пожаловалась на низкую зарплату

    Вице-мэр Омска с доходом в 4 млн рублей пожаловалась на низкую зарплату

    <nobr>Вице-мэр</nobr> Омска с доходом в 4 млн рублей пожаловалась на низкую зарплату
  • Фото: omskinform.ru

    • Вице-мэр и глава департамента финансов Омска Инна Парыгина заявила, что местные чиновники получают очень мало при колоссальной нагрузке и ответственности.

    Подводя итоги публичных слушаний по бюджету, Парыгина подчеркнула, что такую нагрузку и ответственность не каждый потянет.

    Инна Парыгина, вице-мэр Омска: «Я хочу сказать, что чиновников мало в администрации города, и зарплата у нас маленькая. Потому что ту колоссальную нагрузку, которую мы несем, и ту ответственность в части того, что мы подписываем ежедневно — это, знаете, не каждый потянет».

    Как отмечает портал «СуперОмск», в 2016 году Парыгина заработала 3,86 млн рублей, то есть более 320 тыс. рублей в месяц. Чиновница стала второй по уровню доходов среди глав департаментов и вице-мэров Омска, уступив лишь главе депимущества Евгению Асташову.

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