Вице-мэр Омска с доходом в 4 млн рублей пожаловалась на низкую зарплату

Вице-мэр и глава департамента финансов Омска Инна Парыгина заявила, что местные чиновники получают очень мало при колоссальной нагрузке и ответственности.
Подводя итоги публичных слушаний по бюджету, Парыгина подчеркнула, что такую нагрузку и ответственность не каждый потянет.
Инна Парыгина, вице-мэр Омска: «Я хочу сказать, что чиновников мало в администрации города, и зарплата у нас маленькая. Потому что ту колоссальную нагрузку, которую мы несем, и ту ответственность в части того, что мы подписываем ежедневно — это, знаете, не каждый потянет».
Как отмечает портал «СуперОмск», в 2016 году Парыгина заработала 3,86 млн рублей, то есть более 320 тыс. рублей в месяц. Чиновница стала второй по уровню доходов среди глав департаментов и вице-мэров Омска, уступив лишь главе депимущества Евгению Асташову.
Инна Парыгина, вице-мэр Омска: «Я хочу сказать, что чиновников мало в администрации города, и зарплата у нас маленькая. Потому что ту колоссальную нагрузку, которую мы несем, и ту ответственность в части того, что мы подписываем ежедневно — это, знаете, не каждый потянет».
Как отмечает портал «СуперОмск», в 2016 году Парыгина заработала 3,86 млн рублей, то есть более 320 тыс. рублей в месяц. Чиновница стала второй по уровню доходов среди глав департаментов и вице-мэров Омска, уступив лишь главе депимущества Евгению Асташову.
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