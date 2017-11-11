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Квартирный вопрос

    Украинские пограничники нашли у россиянина сабли и винтовки XIX века

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    • Фото: lviv.depo.ua
    Украинские пограничники нашли у россиянина сабли и винтовки XIX века

    Украинские пограничники нашли у россиянина сабли и винтовки XIX века

    Украинские пограничники нашли у россиянина сабли и винтовки XIX века
  • Фото: lviv.depo.ua

    • Пограничники львовского отряда нашли у гражданина РФ старинное оружие.

    Микроавтобус Opel, в котором ехал россиянин, остановили на автомобильном пункте пропуска «Устилуг», который находится на границе с Польшей.

    Украинские пограничники с помощью служебной собаки нашли в салоне топор, 10 сабель и 5 винтовок 1817 года выпуска.

    Старинное оружие передано сотрудникам полиции, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

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