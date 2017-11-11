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    В Болгарии вандалы написали на памятнике Алёше оскорбления в адрес Марии Захаровой

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    • Фото: БСП Пловдив / facebook.com
    В Болгарии вандалы написали на памятнике Алёше оскорбления в адрес Марии Захаровой

    В Болгарии вандалы написали на памятнике Алёше оскорбления в адрес Марии Захаровой

    В Болгарии вандалы написали на памятнике Алёше оскорбления в адрес Марии Захаровой
  • Фото: БСП Пловдив / facebook.com

    • Вандалы разрисовали свастикой знаменитый памятник «Алёша» советскому солдату-освободителю в болгарском городе Пловдив.

    Фотографии оскверненного мемориала памяти советских воинов опубликованы в Facebook Болгарской социалистической партии. На снимках видно, что на памятнике красной краской нарисована нацистская символика и написаны антисемитские лозунги.

    Также имеется оскорбительная запись, адресованная, вероятно, официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой.

    Инцидент уже прокомментировали в МИД Болгарии. Там осудили акт вандализма, назвав происходящее «абсолютно неприемлемыми и идущими в разрез с традиционными толерантностью и терпимостью болгарского общества». Дипломаты выразили надежду, что компетентные органы найдут виновников.

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