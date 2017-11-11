В Болгарии вандалы написали на памятнике Алёше оскорбления в адрес Марии Захаровой

Вандалы разрисовали свастикой знаменитый памятник «Алёша» советскому
солдату-освободителю в болгарском городе Пловдив.
Фотографии оскверненного мемориала памяти советских воинов опубликованы в Facebook Болгарской социалистической партии. На снимках видно, что на памятнике красной краской нарисована нацистская символика и написаны антисемитские лозунги.
Также имеется оскорбительная запись, адресованная, вероятно, официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой.
Инцидент уже прокомментировали в МИД Болгарии. Там осудили акт вандализма, назвав происходящее «абсолютно неприемлемыми и идущими в разрез с традиционными толерантностью и терпимостью болгарского общества». Дипломаты выразили надежду, что компетентные органы найдут виновников.
Также имеется оскорбительная запись, адресованная, вероятно, официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой.
Инцидент уже прокомментировали в МИД Болгарии. Там осудили акт вандализма, назвав происходящее «абсолютно неприемлемыми и идущими в разрез с традиционными толерантностью и терпимостью болгарского общества». Дипломаты выразили надежду, что компетентные органы найдут виновников.
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