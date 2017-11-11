В ДНР на маршрут вышли автобусы собственного производства

Сегодня в Донецкой республике приступают к ремонту дорог в прифронтовой Горловке. За 3 года они оказались основательно разбиты украинскими снарядами и минами. Восстановление магистралей жизненно необходимо. Город только что получил партию автобусов, впервые собранных в Донецке, и если срочно не заняться трассами, абсолютно новые машины быстро придут в негодность.

На центральной площади Горловки люди собрались на торжественный митинг. Здесь же стоят белые автобусы с символикой непризнанной республики. Они недавно сошли с конвейера в Донецке, где открыли новое производство. Первая партия — подарок от главы ДНР. Пока это крупноузловая сборка нижегородских пазиков, но через 3 года цикл будет полным. Населенным пунктам ДНР нужны сотни таких машин.



Дмитрий Трапезников, заместитель председателя Совета министров ДНР: «Горожанам не очень легко здесь жить, потому что, к сожалению, война еще продолжается».



Владимир всю жизнь за рулем. На чем только он не ездил. Новый автобус шофер получает впервые: 39 пассажирских мест, пневматические тормоза, руль с гидроусилителем.



Глава Горловки Иван Приходько говорит, что с 1992 года в городе коммунального автотранспорта не существует. Его развалили, разворовали, продали. До этого дня все перевозчики были только частные. И они решали, куда ехать, когда начинать и заканчивать работу. Горловка — один из самых опасных прифронтовых районов, его окраины обстреливают каждый день, но людям нужно ездить и туда и оттуда в любое время. Жизнь не останавливается даже во время войны. Новые 10 коммунальных автобусов выйдут на маршрут и отправятся в самые опасные районы. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Святослава Гордина.