Шестилетней Кире срочно нужны деньги на восстановление слуха

Родители маленькой Киры из Ухты пытаются в буквальном смысле докричаться до своей дочери. Из-за тяжелой патологии ей с каждым днем все сложнее разбирать слова. 6-летней девочке грозит полная глухота, спасти от нее может только сложная и очень дорогая операция. Цена вопроса — 10 миллионов рублей. Сумму нужно собрать как можно быстрее.

Кира любит, когда мама делает ей прически, но каждый новый образ дополняет один и тот же вынужденный аксессуар. Кира — девочка с ободком, к которому нему прикреплен слуховой аппарат, обрабатывающий звук в процессоре. Отцом этот технологии считается Бетховен. Но 6-летняя Кира увлекается не музыкой, а рисованием. У девочки нет ушных раковин, слуховых проходов, барабанной перепонки. Редкая аномалия в развитии. Изначально ребенок еще что-то слышал, мягкие младенческие кости лучше проводили звук.



Елена Наумова, мама Киры: «Как-то я ее кормила, она стала засыпать, а папа принес бутылек с витаминками и постучал им. Кира вдруг открыла глаза. Мы поняли, что она слышит, обнимались, плакали».



Девочка росла, слух с каждым годом ухудшался. Как выяснила корреспондент Алина Репина, сейчас у Киры III степень глухоты, предпоследняя перед полной. Она часто переспрашивает, выговаривает не все звуки и снимает слуховой аппарат только на ночь. Но скоро ребенок может лишиться слуха совсем. Для Киры стать взрослой — это значит стать глухой. Помочь может лишь операция. Врачи пробьют слуховые проходы, поставят внутрь импланты, вылепят из искусственных тканей ушные раковины и обтянут живой кожей. После этого можно будет выкинуть ободок, носить сережки, слышать и не быть инвалидом.



Все было бы хорошо, если бы не цена. Операция стоит 10 миллионов рублей. Откуда у небогатой семьи с ребенком-инвалидом такие деньги? От глухоты девочку могут спасти только неравнодушные люди. Семья Наумовых просит помочь собрать непосильную для них сумму. Чтобы помочь Кире, отправьте СМС на номер 4575 со словом «журавлик» и суммой пожертвования. Например: журавлик 300.