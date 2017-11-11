В Киеве рассказали о будущем визите американских инспекторов в Крым

В Минобороны Украины заявили, что западные военные эксперты «посетят Донбасс и Крым».
На сайте Минобороны Украины опубликовано сообщение, что военные эксперты из США, Дании и Канады и Дании посетят на следующей неделе Украину для мониторинга военно-политической обстановки. И посетят при этом зону проведения силовой операции в Донбассе и полуостров Крым.
Комментариев со стороны Минобороны РФ пока не прозвучало.
Напомним, Крым вернулся в состав России по результатам прошедшего 16 марта 2014 года референдума. Тогда абсолютное большинство жителей полуострова, не принявших пришедшую после госпереворота киевскую власть, высказались за вхождение в состав Российской Федерации. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. В Киеве до сих пор считают полуостров территорией Украины, однако в Москве на самом высшем уровне не раз подчеркивали, что вопрос с Крымом окончательно закрыт.
Комментариев со стороны Минобороны РФ пока не прозвучало.
Напомним, Крым вернулся в состав России по результатам прошедшего 16 марта 2014 года референдума. Тогда абсолютное большинство жителей полуострова, не принявших пришедшую после госпереворота киевскую власть, высказались за вхождение в состав Российской Федерации. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. В Киеве до сих пор считают полуостров территорией Украины, однако в Москве на самом высшем уровне не раз подчеркивали, что вопрос с Крымом окончательно закрыт.
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