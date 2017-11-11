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    В Южной Корее арестовали экс-министра обороны

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    В Южной Корее арестовали <nobr>экс-министра</nobr> обороны

    В Южной Корее арестовали экс-министра обороны

    В Южной Корее арестовали <nobr>экс-министра</nobr> обороны
  • Фото: Associated Press © 2017, Ahn Young-joon

    • Бывший начальник Управления национальной безопасности Южной Кореи и экс-министр обороны страны Ким Гван Чжин арестован по обвинению в манипулировании общественным мнением.

    Как передает агентство «Рёнхап», спецслужбы задержали и арестовали бывшего главу Управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Ким Гван Чжина. Он также занимал пост министра обороны Республики Корея с 2010 по 2014 год.

    По сведениям южнокорейских СМИ, Чжина подозревают в попытках манипулирования общественным мнением во время президентства Ли Мён Бака (2008–2013 гг. ).

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