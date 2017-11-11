Российские хоккеисты с победы стартовали на Кубке Германии

Олимпийская сборная РФ по хоккею одержала блестящую победу над хозяевами льда в своем первом матче Кубка Германии.
Встреча между олимпийской сборной РФ по хоккею и сборной Германии в Аугсбурге завершилась со счетом 8:2 в пользу россиян.
В составе победителей шайбами отметились Артем Федоров (7-я минута), Евгений Кетов (32, 58), Константин Окулов (33), Дмитрий Кагарлицкий (37), Михаил Науменков (38), Сергей Шумаков (52) и Илья Михеев (53). У немецкой команды шайбы забросили Даниэль Пьетта (14) и Брент Редеке (22).
В другом матче турнира сборная Словакии обыграла команду США — 2:1.
В следующем туре 11 ноября олимпийская сборная России сыграет с командой США, а немцы сыграют со словаками, напоминает РИА Новости.
В составе победителей шайбами отметились Артем Федоров (7-я минута), Евгений Кетов (32, 58), Константин Окулов (33), Дмитрий Кагарлицкий (37), Михаил Науменков (38), Сергей Шумаков (52) и Илья Михеев (53). У немецкой команды шайбы забросили Даниэль Пьетта (14) и Брент Редеке (22).
В другом матче турнира сборная Словакии обыграла команду США — 2:1.
В следующем туре 11 ноября олимпийская сборная России сыграет с командой США, а немцы сыграют со словаками, напоминает РИА Новости.
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