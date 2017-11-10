Журналист Четин проиграл боксерский поединок с дебоширом Орловым

В Москве завершился бой между дебоширом Александром Колобком Орловым, напавшим на корреспондента НТВ Никиту Развозжаева, и пермским журналистом Романом Четиным.
Бой между Орловым и Четиным состоял из четырех раундов по 3 минуты. Александр Орлов принимал стойку правши, а Роман Четин — левши. Вес журналиста составляет 96,1 кг, а его соперника — 111,6 кг.
По завершении четвертого раунда судьи объявили победителем Александра Орлова про прозвищу Колобок.
Роман Четин, журналист: «Если бы я перенесся назад в прошлое, то я не раздумывая, повторил бы бой, даже если бы знал, что проиграю».
Прямая трансляция боя велась в Instagram программы ЧП и на сайте НТВ.Ru.
Все началось после того, как 2 августа в парке Горького во время прямого включения, посвященного Дню ВДВ, пьяный Александр Орлов ударил кулаком по лицу корреспондента НТВ Никиту Развозжаева. Псевдодесантника задержали. Позднее Орлов получил за нападение полгода исправительных работ.
После этого журналист из Перми Роман Четин вызвал Орлова на поединок. Бой несколько раз переносили.
По завершении четвертого раунда судьи объявили победителем Александра Орлова про прозвищу Колобок.
Роман Четин, журналист: «Если бы я перенесся назад в прошлое, то я не раздумывая, повторил бы бой, даже если бы знал, что проиграю».
Прямая трансляция боя велась в Instagram программы ЧП и на сайте НТВ.Ru.
Все началось после того, как 2 августа в парке Горького во время прямого включения, посвященного Дню ВДВ, пьяный Александр Орлов ударил кулаком по лицу корреспондента НТВ Никиту Развозжаева. Псевдодесантника задержали. Позднее Орлов получил за нападение полгода исправительных работ.
После этого журналист из Перми Роман Четин вызвал Орлова на поединок. Бой несколько раз переносили.
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