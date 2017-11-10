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    Журналист Четин проиграл боксерский поединок с дебоширом Орловым. драки и избиения, единоборства, журналистика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖурналист Четин проиграл боксерский поединок с дебоширом Орловым

    Журналист Четин проиграл боксерский поединок с дебоширом Орловым

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    Журналист Четин проиграл боксерский поединок с дебоширом Орловым

    Журналист Четин проиграл боксерский поединок с дебоширом Орловым

    Журналист Четин проиграл боксерский поединок с дебоширом Орловым

      В Москве завершился бой между дебоширом Александром Колобком Орловым, напавшим на корреспондента НТВ Никиту Развозжаева, и пермским журналистом Романом Четиным.

      Бой между Орловым и Четиным состоял из четырех раундов по 3 минуты. Александр Орлов принимал стойку правши, а Роман Четин — левши. Вес журналиста составляет 96,1 кг, а его соперника — 111,6 кг.

      По завершении четвертого раунда судьи объявили победителем Александра Орлова про прозвищу Колобок.

      Роман Четин, журналист: «Если бы я перенесся назад в прошлое, то я не раздумывая, повторил бы бой, даже если бы знал, что проиграю».

      Прямая трансляция боя велась в Instagram программы ЧП и на сайте НТВ.Ru.

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      «Давай добазаримся»: напавший на корреспондента НТВ покаялся перед телекамерой
      Все началось после того, как 2 августа в парке Горького во время прямого включения, посвященного Дню ВДВ, пьяный Александр Орлов ударил кулаком по лицу корреспондента НТВ Никиту Развозжаева. Псевдодесантника задержали. Позднее Орлов получил за нападение полгода исправительных работ.

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      После этого журналист из Перми Роман Четин вызвал Орлова на поединок. Бой несколько раз переносили.

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