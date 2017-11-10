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    Саакашвили заявил о задержании своего 11-летнего сына в аэропорту Киева

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Витвицкий
    Саакашвили заявил о задержании своего <nobr>11-летнего</nobr> сына в аэропорту Киева

    Саакашвили заявил о задержании своего 11-летнего сына в аэропорту Киева

    Саакашвили заявил о задержании своего <nobr>11-летнего</nobr> сына в аэропорту Киева
  • Фото: РИА Новости, Алексей Витвицкий

    • Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили потребовал от Петра Порошенко вернуть ему 11-летнего сына.

    Экс-президент Грузии рассказал, что его сын, которого сопровождал охранник, был задержан в киевском аэропорту.

    Дві години тому в аеропорту Бориспіль затримали мого 11 річного сина і співробітника грузинської служби державної охорон…

    Опубликовано Mikheil Saakashvili 10 ноября 2017 г.

    Также Саакашвили заявил, что сотрудника охраны скрутили шесть пограничников, а 11-летнего мальчика теперь отказываются передавать отцу. В связи с этим политик решил обратиться к Петру Порошенко и спросить у украинского президента, понравилось бы ему, если бы так обращались с его детьми.


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