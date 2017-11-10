Саакашвили заявил о задержании своего 11-летнего сына в аэропорту Киева

Дві години тому в аеропорту Бориспіль затримали мого 11 річного сина і співробітника грузинської служби державної охорон… Опубликовано Mikheil Saakashvili 10 ноября 2017 г.

Экс-президент Грузии рассказал, что его сын, которого сопровождал охранник, был задержан в киевском аэропорту.Также Саакашвили заявил, что сотрудника охраны скрутили шесть пограничников, а 11-летнего мальчика теперь отказываются передавать отцу. В связи с этим политик решил обратиться к Петру Порошенко и спросить у украинского президента, понравилось бы ему, если бы так обращались с его детьми.