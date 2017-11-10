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Паутина-10
10 ноября, 21:30
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    Под Тулузой автомобиль въехал в иностранных студентов перед лицеем

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    Под Тулузой автомобиль въехал в иностранных студентов перед лицеем

    Под Тулузой автомобиль въехал в иностранных студентов перед лицеем

    Три человека пострадали в результате наезда машины на пешеходов на юге Франции.

    Инцидент произошел во французской коммуне Бланьяк, расположенной неподалеку от Тулузы. Автомобиль въехал в пешеходов перед лицеем Сент-Экзюпери.

    В результате пострадали три китайских студента. 23-летний молодой человек и 22-летняя девушка отделались легкими травмами. 23-летняя девушка пострадала серьезнее и были госпитализирована.

    Водитель автомобиля уже задержан. Как сообщает BFMTV, он заявил, что совершил наезд намеренно, однако полиция расследует инцидент не как теракт, а как уголовное преступление. Также известно, что задержанный имел отношение к уголовным преступлениям, в том числе связанным с наркотиками.

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