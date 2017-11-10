Под Тулузой автомобиль въехал в иностранных студентов перед лицеем

Три человека пострадали в результате наезда машины на пешеходов на юге Франции.
Инцидент произошел во французской коммуне Бланьяк, расположенной неподалеку от Тулузы. Автомобиль въехал в пешеходов перед лицеем Сент-Экзюпери.
В результате пострадали три китайских студента. 23-летний молодой человек и 22-летняя девушка отделались легкими травмами. 23-летняя девушка пострадала серьезнее и были госпитализирована.
Водитель автомобиля уже задержан. Как сообщает BFMTV, он заявил, что совершил наезд намеренно, однако полиция расследует инцидент не как теракт, а как уголовное преступление. Также известно, что задержанный имел отношение к уголовным преступлениям, в том числе связанным с наркотиками.
В результате пострадали три китайских студента. 23-летний молодой человек и 22-летняя девушка отделались легкими травмами. 23-летняя девушка пострадала серьезнее и были госпитализирована.
Водитель автомобиля уже задержан. Как сообщает BFMTV, он заявил, что совершил наезд намеренно, однако полиция расследует инцидент не как теракт, а как уголовное преступление. Также известно, что задержанный имел отношение к уголовным преступлениям, в том числе связанным с наркотиками.
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