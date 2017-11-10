Мюзикл о графе Монте-Кристо в Петербурге представит интернациональная команда мастеров

В Театре музыкальной комедии команда из разных стран мира готовит премьеру мюзикла по легендарному роману Александра Дюма.

Петербургскую версию ставит венгерский режиссер Миклош Габор Кереньи. А над движениями артистов работают американские братья-хореографы Рик и Джеф Куперманы.



Есть в популярном мюзикле и новые музыкальные номера. Композитор Фрэнк Уайлдхорн написал их специально для российской постановки, побывав во время репетиций в Театре музыкальной комедии.



Также он пообещал артистам лично приехать на премьеру 11 ноября. Интенсивные репетиции шли последние два месяца. За это время иностранцы успели выучить русский язык.



По словам режиссера, зрителей ждут сюрпризы. Изысканные декорации, созданные венгерской командой, помогут окунуться в морскую романтику.