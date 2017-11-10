В Петербурге на истории немецкого футбола решили поднять престиж российского

Попытаться поднять русский футбол с колен на примере развития сборной Германии решили в петербургском Гёте-институте .

В петербургской академии талантов открыли выставку «Один мяч — тысячи историй». На экспозиции рассказывается о ключевых вехах немецкого футбола. Примечательно, что победы и триумфальные моменты знаменитой бундескоманды — это не основная часть выставки.



В ней подробно описывается и то, что происходило, когда сборная не прошла групповой этап Евро-2000. Тогда полностью поменяли систему подготовки футболистов на всех уровнях спортивных академий. И как результат уже сейчас есть целых три поколения немцев, которые выиграли чемпионат мира, молодежное первенство Европы и прошедший в России Кубок конфедераций.



А сам футбол в целом стал настоящим образом жизни. Теперь в него играют женщины, и, к слову, тоже весьма успешно. А сами игроки известных команд активно занимаются благотворительностью.



Организаторы обещают недельную поездку в Дортмунд победителю конкурса небольших фильмов о футболе. Представители Гёте-института уверяют: попасть на выставку может любой желающий. А то, что все пояснения к фотографиям на немецком, — это дополнительный стимул к изучению языка.