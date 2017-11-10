Пентагон решил превратить космос в пространство ведения боевых действий

Министр
военно-воздушных сил США Хезер Уилсон сообщила об увеличении расходов на космическую деятельность.
По словам Уилсон, в 2018 финансовом году (начался 1 октября) ассигнования на деятельность, связанную с космическим пространством, увеличатся на 20%. Она подчеркнула, что США «переходит к космосу как к пространству ведения военных действий».
Также среди целей на новый финансовый год министр назвала экономически выгодную модернизацию и обновление космических средств ВВС в увязке со стратегическим ядерным арсеналом. Кроме того, она обратила внимание на нехватку пилотов. По словам Уилсон, на конец прошлого финансового года ВВС США не хватало 1926 летчиков.
В свою очередь генерал Дэвид Голдфин отметил, что превосходство в космосе, как и превосходство в воздухе, «означает свободу от нападения и свободу маневра», передает ТАСС.
Также среди целей на новый финансовый год министр назвала экономически выгодную модернизацию и обновление космических средств ВВС в увязке со стратегическим ядерным арсеналом. Кроме того, она обратила внимание на нехватку пилотов. По словам Уилсон, на конец прошлого финансового года ВВС США не хватало 1926 летчиков.
В свою очередь генерал Дэвид Голдфин отметил, что превосходство в космосе, как и превосходство в воздухе, «означает свободу от нападения и свободу маневра», передает ТАСС.
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