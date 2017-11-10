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    Пентагон решил превратить космос в пространство ведения боевых действий

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    • Фото: Sandra Joseph, Kevin O'Connell / NASA
    Пентагон решил превратить космос в пространство ведения боевых действий

    Пентагон решил превратить космос в пространство ведения боевых действий

    Пентагон решил превратить космос в пространство ведения боевых действий
  • Фото: Sandra Joseph, Kevin O'Connell / NASA

    • Министр военно-воздушных сил США Хезер Уилсон сообщила об увеличении расходов на космическую деятельность.

    По словам Уилсон, в 2018 финансовом году (начался 1 октября) ассигнования на деятельность, связанную с космическим пространством, увеличатся на 20%. Она подчеркнула, что США «переходит к космосу как к пространству ведения военных действий».

    Также среди целей на новый финансовый год министр назвала экономически выгодную модернизацию и обновление космических средств ВВС в увязке со стратегическим ядерным арсеналом. Кроме того, она обратила внимание на нехватку пилотов. По словам Уилсон, на конец прошлого финансового года ВВС США не хватало 1926 летчиков.

    В свою очередь генерал Дэвид Голдфин отметил, что превосходство в космосе, как и превосходство в воздухе, «означает свободу от нападения и свободу маневра», передает ТАСС.

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