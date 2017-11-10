В Петербурге собрались лучшие знатоки ЕГЭ

В Северной столице проходит Конгресс стобальников.

Самые светлые головы современности собрались в Петербурге. В университете промышленных технологий и дизайна открылся Конгресс стобальников. Его участниками стали ребята, которые по результатам Единого государственного экзамена сумели получить 100 баллов.



Учитывались результаты за последние четыре года. Собравшиеся стали основой так называемого клуба молодых интеллектуалов страны. Главная цель конгресса — отследить, как складывается дальнейшая жизнь стобальников. Помимо молодежи в зале есть и крупные работодатели, которые не скрывают заинтересованности в талантливых кадрах.



Кирилл Масленников, председатель Санкт-Петербургского отделения Союза машиностроителей России: «Промышленным предприятиям, несомненно, приятно познакомиться со своими будущими звездами. Здесь как раз их концентрация. Мы присматриваем тех, с кем через несколько лет будем двигать нашу экономику и наше производство».



В этом году 23 школьника сдали ни один, а сразу три предмета на 100 баллов, и большинство из них при абсолютной свободе выбора поступили именно в петербургские университеты. Образовательный конвент рассчитан на три дня. В итоге каждый из участников разработает свой план дальнейшего развития, а стимулы подскажут организаторы.