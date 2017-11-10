КС уточнил, чем встреча депутата с избирателями отличается от несанкционированного митинга

Сегодня Конституционный суд РФ принял ключевое решение, касающееся разграничения понятий встреча с депутатами и несанкционированный митинг. Высшая судебная инстанция признала нормы, требующие согласовывать подобные депутатские встречи, соответствующими Конституции.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, законодательство о депутатских встречах Конституционный суд сегодня проверял в рамках так называемого абстрактного нормоконтроля. Изменения вступили в силу менее полугода назад, и еще нет людей, которые могли бы считать себя пострадавшими от новых требований, т. е. теми, в отношении кого были бы приняты вступившие в силу судебные решения.
Хотя оппозиционные силы и восприняли спорные нормы как способ, в первую очередь, наступить на горло их песне протеста. Ведь встречи с депутатами, до того проходившие без уведомления исполнительной власти, оставались едва ли не единственным доступным для них каналом общественных выступлений.
Но Конституционный суд сегодня окончательно легитимизировал позицию большинства в федеральном парламенте. Принятую с его подачи норму, предполагающую уведомительный порядок проведения встреч с избирателями, если по формату они больше напоминают митинги, признали не противоречащей основному закону страны.
Но на Сенатской площади сделали важные замечания. Не требуется согласовывать встречи в приемных и других специально отведенных для этого местах, на внутридворовых территориях. Также не нуждаются в санкциях собрания (это когда без транспарантов и революционных воззваний, только отчет о работе и обмен мнениями) и спонтанные встречи. Но если в процессе кто-нибудь достанет наглядные пособия с чем-нибудь нелестным или скажет что порезче, то лучше от греха подальше прекратить общение.
Николай Бондарь, судья Конституционного суда РФ: «Если встреча депутата с избирателями стихийно перерастает в митинг, в этом случае депутат обязан встречу прекратить. И уже в установленном порядке, подав уведомление, депутат уже может провести встречу в форме митинга».
Основная мотивировка принявших спорную норму господствующих политических сил — защита общественной безопасности. Но только она, необходимость бесперебойного функционирования коммунальной, транспортной инфраструктуры и связи и могут, послужить причиной отказа исполнительной власти согласовать встречу депутата в форме публичного мероприятия. Другие предлоги — надуманные и незаконные, подчеркнули в Конституционном суде.
Но сами оппозиционеры считают: и немногочисленных существующих поводов не согласовать общение парламентариев с народом чиновникам хватит, чтобы на каждый роток попытаться накинуть платок. Петербургский депутат Максим Резник, которого на одной из встреч по поводу судьбы Исаакия на руках носили… бойцы ОМОНа, а затем и наградили десятью сутками ареста, решению Конституционного суда не рад. Но и поводов унывать не видит.
Максим Резник, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Была такая форма, будет и другая. Будет форма пикника или экскурсии, которую мы уже использовали, субботника или маевки. Русский язык богат, опыт человечества огромен. Ну невозможно всё закатать под асфальт! Невозможно никакими запретами вытравить у человека тягу к свободе, желание выразить свою позицию».
В Конституционном суде, кстати, отметили, что нормы насчет депутатских встреч совсем свежие, а значит велика вероятность их корректировки на основе практики правоприменения. Парламентариям всех уровней теперь будет о чем порассуждать на разного рода встречах: это на Сенатской площади о возможности смягчить требования или, наоборот, о расширении перечня форматов, где без разрешения общаться и мандат не поможет.
Хотя оппозиционные силы и восприняли спорные нормы как способ, в первую очередь, наступить на горло их песне протеста. Ведь встречи с депутатами, до того проходившие без уведомления исполнительной власти, оставались едва ли не единственным доступным для них каналом общественных выступлений.
Но Конституционный суд сегодня окончательно легитимизировал позицию большинства в федеральном парламенте. Принятую с его подачи норму, предполагающую уведомительный порядок проведения встреч с избирателями, если по формату они больше напоминают митинги, признали не противоречащей основному закону страны.
Но на Сенатской площади сделали важные замечания. Не требуется согласовывать встречи в приемных и других специально отведенных для этого местах, на внутридворовых территориях. Также не нуждаются в санкциях собрания (это когда без транспарантов и революционных воззваний, только отчет о работе и обмен мнениями) и спонтанные встречи. Но если в процессе кто-нибудь достанет наглядные пособия с чем-нибудь нелестным или скажет что порезче, то лучше от греха подальше прекратить общение.
Николай Бондарь, судья Конституционного суда РФ: «Если встреча депутата с избирателями стихийно перерастает в митинг, в этом случае депутат обязан встречу прекратить. И уже в установленном порядке, подав уведомление, депутат уже может провести встречу в форме митинга».
Основная мотивировка принявших спорную норму господствующих политических сил — защита общественной безопасности. Но только она, необходимость бесперебойного функционирования коммунальной, транспортной инфраструктуры и связи и могут, послужить причиной отказа исполнительной власти согласовать встречу депутата в форме публичного мероприятия. Другие предлоги — надуманные и незаконные, подчеркнули в Конституционном суде.
Но сами оппозиционеры считают: и немногочисленных существующих поводов не согласовать общение парламентариев с народом чиновникам хватит, чтобы на каждый роток попытаться накинуть платок. Петербургский депутат Максим Резник, которого на одной из встреч по поводу судьбы Исаакия на руках носили… бойцы ОМОНа, а затем и наградили десятью сутками ареста, решению Конституционного суда не рад. Но и поводов унывать не видит.
Максим Резник, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Была такая форма, будет и другая. Будет форма пикника или экскурсии, которую мы уже использовали, субботника или маевки. Русский язык богат, опыт человечества огромен. Ну невозможно всё закатать под асфальт! Невозможно никакими запретами вытравить у человека тягу к свободе, желание выразить свою позицию».
В Конституционном суде, кстати, отметили, что нормы насчет депутатских встреч совсем свежие, а значит велика вероятность их корректировки на основе практики правоприменения. Парламентариям всех уровней теперь будет о чем порассуждать на разного рода встречах: это на Сенатской площади о возможности смягчить требования или, наоборот, о расширении перечня форматов, где без разрешения общаться и мандат не поможет.
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