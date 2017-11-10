ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование

    Певица Шакира отменила концерты из-за травмы

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    • Фото: Reuters © 2017, Mike Segar
    Певица Шакира отменила концерты <nobr>из-за</nobr> травмы

    Певица Шакира отменила концерты из-за травмы

    Певица Шакира отменила концерты <nobr>из-за</nobr> травмы
  • Фото: Reuters © 2017, Mike Segar

    • Известная колумбийская певица Шакира сообщила, что повредила голосовые связки.

    Из-за этой травмы артистке пришлось отменить несколько концертов. При этом изначально речь шла только о выступлении в немецком Кёльне, однако врачи посоветовали Шакире поберечь голос. В связи с этим также отменены ноябрьские концерты в Париже, Антверпене и Амстердаме.

    Как рассказала певица в своем Instagram, теперь ведется работа по утверждению новых дат выступлений.

    Также Шакира поблагодарила все поклонников за поддержку и сообщила, что сейчас полностью занята тем, чтобы вылечить голосовые связки.

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