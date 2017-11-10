Певица Шакира отменила концерты из-за травмы

Известная колумбийская певица Шакира сообщила, что повредила голосовые связки.
Из-за этой травмы артистке пришлось отменить несколько концертов. При этом изначально речь шла только о выступлении в немецком Кёльне, однако врачи посоветовали Шакире поберечь голос. В связи с этим также отменены ноябрьские концерты в Париже, Антверпене и Амстердаме.
Как рассказала певица в своем Instagram, теперь ведется работа по утверждению новых дат выступлений.
Также Шакира поблагодарила все поклонников за поддержку и сообщила, что сейчас полностью занята тем, чтобы вылечить голосовые связки.
Как рассказала певица в своем Instagram, теперь ведется работа по утверждению новых дат выступлений.
Также Шакира поблагодарила все поклонников за поддержку и сообщила, что сейчас полностью занята тем, чтобы вылечить голосовые связки.
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