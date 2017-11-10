Американка сядет в тюрьму на 10 лет за брак с родной матерью

В США суд признал
26-летнюю девушку виновной в инцесте: она вступила в сексуальные отношения, а потом вышла замуж за собственную мать.
Инцидент произошел в американском штате Оклахома. Мисти Спэнн из города Данкан получила максимальное наказание за брак с собственной матерью: суд приговорил ее к 10 годам тюрьмы, сообщает портал Dni.Ru.
Мать Мисти, 44-летняя Патришия, в суде заявила, что не считает себя преступницей. Почти сразу после рождения дочери женщину лишили родительских прав, и девочка воспитывалась бабушкой. Семья воссоединилась только в 2014-м, а через два года мать и дочь решили пожениться.
Свидетельство о регистрации брака было выдано в графстве Команч. Мать утверждала, что регистрация их отношений законна. В октябре 2016 года брак был аннулирован и признан мошенническим. Теперь Патришию также ждет суд, слушания состоятся в начале 2018 года.
Мать Мисти, 44-летняя Патришия, в суде заявила, что не считает себя преступницей. Почти сразу после рождения дочери женщину лишили родительских прав, и девочка воспитывалась бабушкой. Семья воссоединилась только в 2014-м, а через два года мать и дочь решили пожениться.
Свидетельство о регистрации брака было выдано в графстве Команч. Мать утверждала, что регистрация их отношений законна. В октябре 2016 года брак был аннулирован и признан мошенническим. Теперь Патришию также ждет суд, слушания состоятся в начале 2018 года.
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