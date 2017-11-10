ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование

    Американка сядет в тюрьму на 10 лет за брак с родной матерью

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    • Фото: Patricia Spann / facebook.com
    Американка сядет в тюрьму на 10 лет за брак с родной матерью

    Американка сядет в тюрьму на 10 лет за брак с родной матерью

    Американка сядет в тюрьму на 10 лет за брак с родной матерью
  • Фото: Patricia Spann / facebook.com

    • В США суд признал 26-летнюю девушку виновной в инцесте: она вступила в сексуальные отношения, а потом вышла замуж за собственную мать.

    Инцидент произошел в американском штате Оклахома. Мисти Спэнн из города Данкан получила максимальное наказание за брак с собственной матерью: суд приговорил ее к 10 годам тюрьмы, сообщает портал Dni.Ru.

    Мать Мисти, 44-летняя Патришия, в суде заявила, что не считает себя преступницей. Почти сразу после рождения дочери женщину лишили родительских прав, и девочка воспитывалась бабушкой. Семья воссоединилась только в 2014-м, а через два года мать и дочь решили пожениться.

    Свидетельство о регистрации брака было выдано в графстве Команч. Мать утверждала, что регистрация их отношений законна. В октябре 2016 года брак был аннулирован и признан мошенническим. Теперь Патришию также ждет суд, слушания состоятся в начале 2018 года.

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